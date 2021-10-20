Ofiste Hibrit Dönem: Çalışanlar "Esnek" Markaları Tercih Ediyor

Yeni dönemde çalışanlar iş- özel yaşam dengesi ve aile faktörüne hassasiyetle yaklaşan şirketleri tercih ediyor. Uzaktan çalışma deneyimi her iki taraf için de kazan & kazan düzenlemelerine olanak tanıyor.