Ofiste Hibrit Dönem: Çalışanlar "Esnek" Markaları Tercih Ediyor

Yeni dönemde çalışanlar iş- özel yaşam dengesi ve aile faktörüne hassasiyetle yaklaşan şirketleri tercih ediyor. Uzaktan çalışma deneyimi her iki taraf için de kazan & kazan düzenlemelerine olanak tanıyor.

Çalışanlar "Esnek" Markaları Tercih Ediyor

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