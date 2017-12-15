Öğrenciler, 60 Yıllık Bir Uzay Gizemini Çözdü
Bir grup öğrenci, 60 yıldır kimsenin çözemediği önemli bir Dünya gizemini çözmeyi başardı!
Dünya'yı çevreleyen Van Allen Kuşakları, gezegenimizin manyetik alanı sayesinde konumunu koruyor. Bu radyasyon kemerleri, yüklü parçacıkları yakalayarak bizi uzayın en zararlı ışınlarından koruyor. Yine de Van Allen Kuşakları'yla ilgili birçok gizem var. Bir grup öğrenci ise 60 yıl öncesine dayanan gizemlerden birini çözdü.
Colorado Boulder Üniversitesi'nden öğrenciler, Dünya'nın radyasyon kemerindeki enerji yüklü parçacıkların kaynağını buldular. Bilim adamları bu son derece yüklü protonların CRAND'dan (cosmic ray albedo neutron decay) kaynaklandığını söylüyorlardı. Bu teoriye göre CRAND, kozmik ışınlar Dünya'nın atmosferindeki netronlarla çarpıştığında gerçekleşiyordu. Ancak bilim adamları bu teoriyle kemerlerin iç kenarlarını kapsayamamışlardı.
Şimdi ise öğrenciler, CRAND'ın yüksek enerji yüküne sahip elektronların da sorumlusu olduğunu doğruladılar. Bu gizemin çözülmüş olması önemli çünkü bahsedilen parçacıklar, uzayda yolculuğu etkiliyorlar. Parçacıklar, hem uyduları, hem de Ay'a, Mars'a ve ötesine gitmek için Dünya'nın manyetosferindeki koruyucu kabuğu terk eden astronotlar için tehlike arz ediyor. Parçacıkların nereden geldiğini bilmek, onların hareketini tahmin etmekte yardımcı olabilir.
Keşfin CubeSats ile yapılmış olması ise ayrı bir önem taşıyor. Yalnızca bir ekmek boyutunda uydular olan CubeSats, düşük maliyetle üretilebiliyor ve yakında fırlatılması da uygun fiyatlı bir hale gelecek. Uzayın lise ve üniversite öğrencileri için daha kolay erişilebilir hale gelmesiyle bu tür keşiflerin artmasını bekleyebiliriz.
Zeynel A. Öztürk
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