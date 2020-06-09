Öğrencilere Tavsiyeler: Evde Nasıl Daha Verimli Çalışılır?

Hayatın her alanına dokunan kullanışlı ve verimliliği arttırıcı ürünleriyle Logitech, öğrencilerin evde nasıl daha verimli çalışabileceklerine dair ipuçlarını paylaştı. Uygun çalışma ortamının ve doğru ekipmanın verimlilik üzerindeki olumlu etkilerini göz önüne alarak bir öneriler listesi hazırlayan Logitech, öğrencilerin motivasyonunu artırmayı hedefliyor. İşte bilmeniz gerekenler!