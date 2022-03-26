Öğrenmek İsteyen Herkese Açık Kodlama Eğitimi

Geleceğe yön veren en önemli mesleklerden biri olan yazılım, günümüz küresel dünyasının içinde tüm iş kollarını etkiliyor. Yazılım sektörü kendine has global dinamikleri ve uzaktan çalışmayı mümkün kılan yapısı ile bugün Türkiye'de kalifiye ve yüksek gelirli bir istihdam şansı yaratıyor. Dijitalleşen dünyada giderek artan yazılımcı ihtiyacı doğrultusunda, yazılım Türkiye'de desteklenen ve geleceği parlak alanlardan biri haline geldi. Yazılım öğrenmeye genç yaşlardan itibaren başlamak, bu alanda tecrübe edinmek, daha iyi iş ve yaşam imkanları elde etmek açısından büyük önem taşıyor. Yazılım alanında yetkin gençler yetiştirme ihtiyacının bilincinde olan Hisar Okulları, bu amaç doğrultusunda lise düzeyindeki öğrencileri 8 yıldır "Hisar Kodlama Zirvesi" etkinliği ile buluşturuyor.
8 yıldır yazılım meraklısı öğrencilere akranlarından eğitimler
Bu yıl da yazılım meraklısı öğrenciler; "Hisar Kodlama Zirvesi" kapsamındaki topluma açık ve ücretsiz eğitimler sayesinde kodlama dünyası ile tanışacak. Bu yıl 8.si yine çevrimiçi olarak düzenlenecek olan zirvede yapay zeka teknolojileri, mobil uygulama ve oyun geliştirme gibi birçok farklı alanda eğitim ve atölye çalışması sunuluyor. Eğitimlerin en önemli özelliği; akran dayanışmasını güçlendirmek üzere öğretmenleri liderliğinde Hisar Okulları öğrencileri tarafından veriliyor olması. Zirvede bu yıl hem Türkiye'den ve dünyadan alanında önce gelen uzmanlar da öğrencilerle buluşacak hem de katılımcılar projelerini sunup geribildirim alabilecekleri bir ortam yakalayacaklar.
Zirve bu yıl uzman konuşmacılar ile renkleniyor
1-2-3 Nisan 2022 tarihlerinde çevrimiçi düzenlenecek etkinliğin programında zengin içerikler, alanında uzman katılımcıların konuşmaları ve proje sunumları yer alacak. Bu sene 16 eğitim, 9 konuşmacı ve 1 proje fuarı şeklinde düzenlenecek zirve ile öğrencilerin analitik düşünme becerileri gelişecek. Sunulan eğitimler sayesinde öğrencilerin; makine öğreniminden, HTML ve CSS web tasarımına, mobil uygulamadan oyun geliştirmeye, müzik kodlamasından yapay zekaya uzanan geniş bir alanda yetkinlik kazanmaları sağlanacak. Eğitimlerin ardından sanal gerçeklik, metaverse, yapay zeka, teknoloji ile insan etkileşimi gibi konularda, alanlarında uzman konuşmacılar "Hisar Kodlama Zirvesi" etkinliğinde öğrencilere seslenecek. Etkinlik programı kapsamında hem Türkçe hem İngilizce oturumlar gerçekleştirilecek. Hisar Okulları öğrencileri akranlarını "Öğrencilerden öğrenmek isteyen herkese" mottosuyla http://event.hisarcs.com/ sitesinden zirveye ücretsiz kayıt yaparak aralarına katılmaya davet ediyor.
Hisar Okulları'nın eğitim modeli bilim, mühendislik, sanat ve tasarım alanlarını kapsıyor
Hisar Okulları kurulduğu ilk günden bu yana, dünya ile rekabet edebilen öğrenciler yetiştirmek üzere; bilim, mühendislik, sanat, tasarım gibi farklı alanların ilişkilendirildiği bir eğitim modeli ve akademik program sunuyor. Okul; en küçük yaşlarından başlayarak, her düzeydeki öğrenciler için ilgi alanları doğrultusunda deney ve gözlem odaklı bilgi ve beceri edinme fırsatları yaratıyor. Bu becerilerle donanmış öğrenciler yaşam yolculuklarına, sorun belirleme, çözüm üretme ve bu çözümleri sebatla uygulamaya koyma tecrübesiyle başlıyorlar. 979 mezunu ve 1515 öğrencisiyle Hisarlılar ülkemize, dünyaya ve insanlığa faydalı olmak için düşünüyor ve çalışıyor.
Eğitimler/Atölyeler
- Scratch ile Programlamaya Giriş
- Çocuklar için Makine Öğrenimi
- Figma ile Mobil Uygulama Prototipleme
- Girişimcilik: Fikirden Pazara
- HTML ve CSS ile Web Sitesi Tasarımı
- Fusion360 ile Hızlı Prototipleme
- Java ile Programlamaya Giriş
- Podcast Yapımı 101
- Siber Güvenlik
- Python ile Veri Kazıma
- Python ile Yapay Zekaya Giriş (AI 101)
- Python ile İleri Düzey Yapay Zeka Eğitimi (AI 102)
- React Native
- Unity ile Oyun Yazılımı
- OpenCV ile Bilgisayar Görüşü
- Quantum Bilişim
ETKİNLİKTE YER ALACAK ATÖLYELER İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİ
Çocuklar için Makine Öğrenimi
Telefonunuzdaki harita uygulamasının sizi nasıl en kısa yoldan götürdüğünü, veya internetteki sitelerin sizi nasıl bu kadar iyi tanıdığını hiç düşündünüz mü? Bu derste sizi Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi dünyasıyla tanıştırıyor, nasıl çalıştığını keşfediyor ve kendi sistemlerinizi nasıl geliştirebileceğinizi öğreneceksiniz!
Fusion360 ile Hızlı Prototipleme
Autodesk Fusion360 günümüzde birçok şirketin kullandığı bilgisayar destekli tasarım programlarından biridir. Bu eğitimde bu programın 2 ve 3 boyutlu tasarım özelliklerini kullanarak bir ürünün nasıl tasarlandığını öğreneceğiz. Ayrıca, tasarladığımız bu ürünlerin 3D baskı ve lazer kesim gibi üretim yöntemleri ile nasıl prototiplerinin oluşturulduğunu da öğreneceğiz.
Figma ile Mobil Uygulama Prototipleme
Bu eğitimde öğrenciler, mobil uygulama tasarlamanın temellerini öğrenerek kendileri bir mobil uygulama tasarımı yapabileceklerdir. Öğrencilere kendi mobil uygulama tasarımlarını oluşturmalarına yardımcı olmak için tasarım odaklı düşünme, ui tasarımı ve ux tasarımı hakkında temel seviyede eğitim verecektir.
Girişimcilik: Fikirden Pazara
Girişimcilik üzerine bu uygulamalı derste katılımcılar beyin fırtınası teknikleri ve potansiyel bir başlangıç fikri bulma yöntemleri üzerine çalışacaklar. Eğitimin sonunda herkes kendi ürününü bu kriterler doğrultusunda tasarlamış olarak ayrılacak.
Haptik Uygulamalarına Giriş
Akıllı telefonlar ve saatler, oyun kumandaları ve gibi birçok haptik uygulaması, günümüzde daha zengin, karmaşık ve ilgi çekici kullanıcı etkileşimleri sağlamak için kullanılıyor. Bu derste katılımcılar, sanal veya uzak ortamları hissetmeyi sağlayan mekatronik haptik cihazlarının nasıl oluşturulduğunu, programlandığını ve kontrol edildiğini öğrenecek. Bu süreçte katılımcılar, dokunma duyusunun sınırlarını tekrar keşfederek, interdisipliner fiziksel etkileşimleri tanımlayan denklemler arasında sezgisel bir bağlantı geliştirecek.
Kuantum Bilişim
Bu proje bazlı demo derste kuantum hesaplamanın temelleri öğreneceğiz. Ders boyunca temel matematik ve kuantum fiziği konularının üzerinden geçerek kuantum hesaplama üzerine ilk projemizi Python kullanarak geliştirmeye çalışacağız.
OpenCV ile Bilgisayar Görüşü
OpenCV, esas olarak gerçek zamanlı görüntü işleme ve bilgisayar görüşü için kullanılan bir Python kütüphanesidir. Bu derste, bu kütüphanenin kullanılan farklı yöntem ve fonksiyonlarına bakıp farklı kullanım alan ve metotlarını inceleyeceğiz.
Podcast Yapımı 101
Bu dersin amacı tüm katılımcıların bir podcastin içeriğini ve hazırlanış aşamalarını deneyerek öğrenmeleridir. Kayıttan, yayınlamaya kadar bir podcastin tüm yolculuğunu deneyimleyebileceğiniz bu derste podcasting dünyasına adım atmaya hazır olun.
Python ile İleri Düzey Yapay Zeka Eğitimi (AI 102)
Son zamanlarda araştırmaların merkezinde bulunan yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmalarına bu derste giriş yapacağız. Çalışma süresince makine öğrenimi konseptlerinin matematiğini öğrenip, kendi uygulamalarınızı oluşturabileceksiniz. Bir yandan da insan bilgisayar etkileşiminin kaçınılmaz bir parçası olan ses iletişiminin nasıl çalıştığı konusunda tartışacağız.
Python ile Veri Kazıma
Python ile İnternet Madenciliği: Python'un Beautiful Soup isimli kütüphanesini kullanarak internet madenciliğine giriş kursu. Derslerde, internet sitelerinden özelleştirilmiş içerik ve veri çıkarmayı öğreneceksiniz, yani aslında bir hazine avına çıkıyor olacağız! Kursun sonunda, bir web sitesinden istediğiniz belirli verilere erişebileceksiniz ve internetin işleyişi hakkında bilgi edinmiş olacaksınız.
React Native
React Native Facebook tarafından oluşturulmuş mobil yazılım çerçevesidir, bu sistem sayesinde tek bir kod dili ile aynı anda IOS, Android, Apple TV, Apple Watch ve birçok ayrı sisteme yazılım geliştirebilirsiniz. Son derece basit ve öğrenmesi kolay bu sistem ile istediğiniz uygulamayı kodlayabilirsiniz.
Scratch ile Programlamaya Giriş
MIT tarafından geliştirilen Scratch, blok kodlama arayüzüyle programlamayı öğrenmek isteyenler için kolay ve eğlenceli bir platformdur. Scratch çocuklara programlamanın mantığı uygulamalı bir şekilde anlatır. Bu sayede, ileride yapacakları kodlama çalışmaları için sağlam bir temel oluşturulur. Scratch atölyemizde, kolayca programlayacağımız oyunlar ve animasyonlar gibi eğlenceli projeler yapacağız.
Java ile Programlamaya Giriş
Java programlamasına bir giriş dersi. Bu interaktif eğitim, katılımcıların Java'nın temellerini öğrenip projelerini hayata geçirmelerini sağlayacak. Java ile kodlamaya giriş, akım şemaları (flowchart), pseudocode kavramlarını uygulamaya geçirerek işlevsel programlar çıkarmayı öğrenin!
Unity ile Oyun Yazılımı
Unity, oyun tasarımı ve gelişimi için en çok kullanılan platformlardan biridir. Bilgisayar oyunu oynamak eminim ki herkesin zevk aldığı bir aktivitedir. Ancak oyun oynamaktan da güzel olan bir şey varsa o da oyununu kendin yaratmaktır. Bu eğitimde sizlerle beraber hem tasarımın hem de kodlamanın temellerini öğrenerek basit bir oyun yapacağız.
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