Okuyucular İçin Kendi Haberlerini Yayınlama Şansı

Online gazetecilik sektöründe ''haber ajansı'' anlayışını değiştiren, bilinenleri altüst eden, sınırlarını geliştirerek 14 farklı dilde ve her kitleye hitap eden haber kaynaklarını bir araya getiren Hibya Haber Ajansı, sektördeki yerini global ve sosyal bir yaklaşımla kazanıyor.
Hibya, Haber İlan Basın Yayın Ağı'dır. Tarafsızlık ilkesiyle açık bir haber kaynağıdır.
Okuyucu ve yayınlayıcılar için kendi haberlerini yazma ve yayımlama özgürlüğüdür. Hibya, birçok medya kuruluşunun yapamadığı yeni bir imkanı sunuyor.
Tüm medyaya Hibya Haber Ajansı üzerinden ücretsiz olarak haberlerini alabilme imkanı sağlıyor.
Geleneksel medyayı sizler için yeniden yapılandırıyor ve birçok haberi tek bir site altında toplayarak okuyucularına dijital platformdan ulaştırıyor.
Aynı zamanda tam tersine, kategorilere ayırarak kişiye özel yayın yapıyor.
Tüm medya kuruluşları ve okuyucuları için haberin tarafsız ve yalın hali www.hibya.com adresinden ulaşabilme ve bünyesinde yayınlanmış haberleri kaynak göstererek kullanabilme imkanını sunuyor.
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