Okuyucular İçin Kendi Haberlerini Yayınlama Şansı

Online gazetecilik sektöründe ''haber ajansı'' anlayışını değiştiren, bilinenleri altüst eden, sınırlarını geliştirerek 14 farklı dilde ve her kitleye hitap eden haber kaynaklarını bir araya getiren Hibya Haber Ajansı, sektördeki yerini global ve sosyal bir yaklaşımla kazanıyor.