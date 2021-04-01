Okyanus ve Denizlerden Geçerek İnterneti Taşıyan Kabloların Dünü, Bugünü

Kıtalar arasında interneti taşıyan, Dünya'nın her köşesine internetin ulaşmasını sağlayan sualtı kabloları her geçen gün gelişiyor. İşte okyanus ve deniz tabanına döşediğimiz, interneti bize ulaştıran kabloların kısa hikayesi...