Okyanus ve Denizlerden Geçerek İnterneti Taşıyan Kabloların Dünü, Bugünü

İnternet'in tün Dünya'ya nasıl yayıldığını hiç düşündünüz mü? Özellikle birbirlerinden ayrı duran ve aralarında okyanuslar bulunan kıtalarda internet nasıl oluyor da her yere ulaşabiliyor? Tabii ki deniz ve okyanus tabanına döşenen kablolar sayesinde... Uluslararası verinin yüzde 99'unu aktaran bu kablolar, okyanuslar arası iletişimin anında kurulmasına izin veriyor.
Telegeography, bu kabloların önemini yayınladığı yıllık haritalarla anlık olarak gösteriyor. Yukarıda şu anki sürümünü gördüğünüz haritada mevcut veya yapım aşamasında olan tüm kabloları görebiliyoruz.
Haritanın en güncel haline buradan ulaşabilirsiniz.
Kablolar, uydu bağlantılarına göre çok daha yoğun biçimde kullanılıyor. Bunun nedeni basit: Kablolar daha güvenilir ve hızlı. Alternatif rotalar ise bağlantı sorunlarını ortadan kaldırıyor. Bu kablolar, bugün global ekonominin ve dünyayı internete bağlamanın çok önemli bir parçası haline gelmiş durumdalar.
Aşağıda, ticaret yollarını gösteren 1912'ye ait bir harita görüyorsunuz. Bugünkü kabloların haritasıyla tarihi ticaret yollarının haritası arasında hem benzerlikler, hem de önemli farklar var. Ticaret yolları coğrafya ve ekonomik ilgi alanları tarafından belirleniyordu. Ancak okyanusta kullanacağınız yollar hem geçmişte, hem de bugün yatırıma ve risk almaya ihtiyaç duyuyor. Geçmişte denizcilerin aldığı riskleri bugün teknoloji firmaları alıyor.
Google'ın trans-Pasifik kablosuna, Facebook'un Asya kablo sistemi birliğine yaptığı önemli yatırımlar bulunuyor. Finans sektörü ise ticarette sadece birkaç milisaniye kazanmak için en az bu devler kadar yatırımlar yapıyor.
Okyanus ve Deniz Kabloları Nasıl Döşeniyor?
Deniz tabanına kablo döşeme tekniğinde son 150 yılda büyük bir değişiklik olmadı. Bu iş için bir gemi okyanusa açılarak kablonun makarasını yavaşça çözüyor. Tabii ki dalgıçlar ve ek sualtı cihazları bu sürecin sorunsuz tamamlanması için destek veriyor.
Devamlılığı olan ilk trans-Atlantik kablo, 1866'da SS Great Eastern tarafından döşenmişti. Bu kablo, telgrafları iletmekte kullanılıyordu. 1956 sonrasındaki kablolar ise, telefon sinyallerini taşımakta kullanıldı.
Modern kablolara gelirsek... Şaşırtıcı derecede inceler. Kabloların çapı çoğunlukla 7,5 cm civarında iken yüzeye yakın yerlerde kalınlaşabiliyor ve bu tür yerlerde zarar görmemesi için tabana gömülebiliyor. En derin kablolar ise Pasifik Okyanusu'ndaki Japon Hendeğinde bulunuyor (8.000 metre). Bu kablolar, videoları, resimleri ve haberleri, yani tüm interneti önümüze milisaniyeler içerisinde ulaştırıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın