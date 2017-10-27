Okyanusa düşen her şeyi bulabilecek yöntem...

Araştırmacılar, okyanusa düşen her şeyi bulabilecek bir yöntem geliştirdi...

Suya düşen her şeyi bulabilecekler...

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