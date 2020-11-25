Olay Sadece Oyun Değil: Monster Tulpar T5 V21.3 İnceleme

Oyun bilgisayarı olarak zaten popüler olan Monster dizüstü bilgisayarları, öte yandan yüksek işlem performansı ile beraber yüksek performans beklentisi içinde olan her kesimden kullanıcıya da hitap ediyor. Yani Monster Notebook dendiğinde akılda "bu laptop'larda oyun oynanıyor" algısının oluşması doğru, ancak işin bir de profesyonel tarafı var. Yani güçlü bir laptop arıyorsanız, özellikle bugün yakından bakacağımız Tulpar T5 V21.3 bunu size sağlayacak. Şimdi gelin bunu nasıl yapıyor ve ne gibi özellikler bulunduruyor, onlara bir bakalım.
Monster Tulpar T5 V21.3 Tasarımı Nasıl?
Öncelikle söze tasarımdan başlayalım çünkü bu cihazın en dikkat çekici yanlarından birini bu oluşturuyor. Güçlü bir laptop dendiğinde akla ilk olarak kaslı, büyükçe bir cihaz gelse de, aslında bu model fazlasıyla ince olmasıyla göz dolduruyor. Sadece 18.9 mm kalınlığında olan laptop, öte yandan 1.7 kilogram ağırlığında. Bu sayede eğer ofis ve ev arasında çok rahat şekilde günlük olarak getirilip götürebileceğiniz bir laptop arıyorsanız, bu cihaz işinizi görecektir diyebiliriz.
Notebook'un ekranı da bu arada 14 inç değil, standart 15.6 inç büyüklüğünde bir ekran var üzerinde. Monster'ın ince ekran kenar çerçevelerini kullanması ve normalde üstte görmeye alışkın olduğumuz web kamerayı da ekranın altına yerleştirmiş olmasıyla kompakt boyutlara büyükçe bir ekran sığdırmayı başarmış durumda. Böylece hem kompakt tasarım hem geniş görüş alanı sağlanmış. Tabii ki web kamerasının altta olması biraz açı sorunu yaşatabiliyor, fakat bu yer değişikliğinin kazandırdığı avantaj çok daha fazla. Bu arada kamerada yüz tanıma özelliğinin bulunduğunu da söyleyelim. Bu sayede Windows oturumunuzu ve cihaz içindeki bilgilerinizi daha güvenli şekilde koruyabiliyorsunuz.
Tulpar T5 V21.3'ün çevresine baktığımızda, geniş bağlantı desteğinin yer aldığını görüyoruz. Cihazın üzerinde 2 adet USB 3.1 Gen 1 portu ile 1 adet de USB 3.1 Gen 2 portu yer alıyor. Ayrıca HDMI bağlantı noktası, Thunderbolt 3, Ethernet, microSD kart okuyucu gibi hem oyuncuların hem çalışanların ihtiyaç duyulabilecekleri tüm bağlantı giriş ve çıkışlarına yer verilmiş. Üstelik kablosuz bağlantı tarafında 802.11ax olarak da bilinen yeni Wi-Fi standardı Wi-Fi 6 da bulunuyor ve Bluetooth 5.1 desteği de sağlanıyor. Böylece hem kablolu hem kablosuz bağlantı özellikleriyle gayet yeterli bir cihaz oluyor bu model.
Monster Tulpar T5 V21.3 Ekran Özellikleri ve RGB
Monster'ın oyuncu serisinde 120, 144, 240 ve hatta 300Hz tazeleme hızlarına sahip ekran içeren dizüstü bilgisayarlar görmeye alışkınız. Bu laptop ise yüksek performans beklentisi içinde olan oyuncuların yanı sıra ofiste veya evde, iş yaparken de kullanmak üzere bir laptop arayanlar da düşünülerek hazırlandığı için, bu kez 60Hz tazeleme hızına sahip bir ekranla donatılmış. Hatta bunun yanı sıra ekranda yüzde 100 sRGB renk gamutu desteği sağlanmış. Bunun anlamı, bu ekranda doğru renkleri görebiliyorsunuz; bu da hem iyi bir görsellik sağlamak isteyen oyunculara hem de tasarım alanında çalışanlara, grafik ve görsel yönde iş yapanlara hitap ettiği anlamına geliyor.
Ekranın büyüklüğü söylediğimiz gibi 15.6 inç. Full HD görüntü sağlayan ekran mat malzeme ile kaplı. Böylece çevre ışıklandırmalarından oluşabilecek yansımaların önüne geçiliyor. Son olarak ekranın IPS panelden oluşması sebebiyle 178 derecelik görüş imkanı tanıdığını da söyleyelim.
Ekranın altında geniş bir klavye alanı mevcut. Burada numerik tuş takımının da kullanıldığı tam boyutlu bir klavye bulunuyor. Yer darlığından ötürü tuşlar biraz sıkışmış gibi görünse de, buna çok geçmeden alışıyorsunuz. Elbette bu tuşların RGB ışıklandırmalı yapıda hazırlandıklarını da söyleyelim. 4 bölgeli RGB ışıklandırma içeren tuşların renklerini, Monster Kontrol Merkezi yazılımı üzerinden değiştirebiliyorsunuz.
RGB ışıklandırmalı tek bölge burası değil, laptop'ın önünde de ışık şeridi şeklinde güzel bir bölüm var, burası da laptop'ın tasarımına albeni katıyor.
Monster Tulpar T5 V21.3 Teknik Özellikleri Neler?
Tulpar T5 V21.3, başta da söylediğimiz gibi güçlü bir bilgisayar. Windows 10 işletim sistemi halihazırda üzerinde yüklü olarak gelen modelde, Intel'in 10'uncu nesil işlemci ailesinden Core i7-10875H bulunuyor ki bu işlemci bu sene daha yeni çıkan bir model. 8 fiziksel çekirdek 16 thread'ten güç sağlayan bu işlemci, tepe noktada 5 GHz frekansları görebiliyor. Bundan özellikle yüksek performans gerektiren işlemlerde çok memnun kalacaksınız.
Laptop'ın RAM kapasitesi 16 GB şeklinde. Burada özellikle altının çizilmesi gereken noktalar, bu RAM'lerin 2933 MHz frekansında çalışması ve 8 GB'tan çift kanal olarak yer verilmesi oluyor. Bunlar gerçekten de önemli. Eğer iyi bir oyun veya iş fark etmez, iyi bir notebook arıyorsanız muhakkak çift kanal bellek kullanımını tercih edin ve RAM MHz değerlerine dikkat edin. Zira 16 GB kapasitesinde olup 2133 MHz frekansta çalışan RAM blokları beklediğiniz performansı sağlamayacak.
Evet, laptop'ta depolama alanı da Samsung'a emanet edilmiş. Samsung'un tanıdığımız 500 GB'lık PM981a SSD'sinin kullanıldığı laptop'ta ayrıca ek olarak bir SSD slotu daha mevcut. Bunu da bu alan size yetmezse, sonra doldurabilirsiniz.
Ve ekran kartı. Tabii ki NVIDIA GeForce RTX serisinden bir kart bu laptop'ta yer alıyor ve RTX 2070 SUPER karşımıza çıkıyor. 256-bit bellek arayüzü ve 8 GB kapasitesi ile RTX 2070 SUPER bu modelde elimizin altında. Bunun da anlamı yüksek grafik gücü ve tabii ki RTX, yani Ray Tracing özelliği.
Evet, son zamanlarda çokça duyduğumuz Ray Tracing, yani Işın İzleme özelliği bu laptop'ta böylece mevcut durumda. Özellikle NVIDIA'nın DLSS 2.0 güncellemesini yayınlamasıyla beraber güçlenen bu özellik, şimdi oyunlara performans ve kalite modunu beraber sunuyor, ister ışık yansımalarının üst düzeyde göründüğü, grafiklerle yoğrulmuş daha kaliteli bir görsellik sağlayabiliyor, ister daha yüksek performans ile akıcı bir grafik görmeyi tercih edebiliyorsunuz. Seçim tamamen size kalmış durumda. Bu laptop'ın içindeki RTX 2070 SUPER de her ikisini karşılayacak bir kart oluyor.
Monster Tulpar T5 V21.3 Performansı Nasıl?
Evet, teknik özelliklerden de bahsettiğimize göre şimdi performans testlerimize geçelim ve yeni Tulpar T5 V21.3'ün performans notlarını iletelim.
Performansı etkileyen önemli bileşenlerden diske gelecek olursak, burada da CrystalDiskMark testinde fazlasıyla iyi bir skor elde ettiğini söylemek lazım Tulpar T5 V21.3'ün. Zira disk tam 3506 MB/s sıralı okuma, 2984 MB/s sıralı yazma performansı gösteriyor ki bu sonuçlar da muazzam.
Bu arada laptop'ın performansını değiştirebileceğinizi de söyleyelim. Laptop'ın üzerinde yer alan turbo modu kullanarak Office, Gaming ve Turbo mod arasında geçiş sağlayabiliyorsunuz. Normal kullanımlarda zaten Turbo moda ihtiyacınız olmayacak, ancak çok yoğun kullanımdayken bu moda geçmeniz, laptop'ın daha yoğun şekilde soğutulmasını sağlayacak, bu da performansa katkı sağlayacak kuşkusuz. Notebook'un için çift 8 mm'lik fan yerleştirilmiş ve geniş ısı borularıyla bileşenlere temas sağlanmış durumda. Isı konusunda sorun yaşamıyorsunuz.
Tulpar T5 V21.3'ün oyun performansına da geleceğiz, ancak şunu da söylemek lazım. Bu notebook iyi de bir render cihazı oluyor. İster hobi ister profesyonel olarak Adobe Premiere'i sık sık kullanıyorsanız, bu notebook ile render sürelerini bir hayli kısaltabiliyorsunuz.
Monster Tulpar T5 V21.3 Oyun Performansı Nasıl?
Evet, gelelim şimdi Tulpar T5 V21.3'ün oyun performansına. Bu kadar teknik öğeyi bir araya getiren Tulpar T5 V21.3 ile kuşkusuz iyi bir oyun performansı sağlayacaksınız. Zaten çalıştıramayacağınız bir oyun olmayacak, günümüz üst seviye oyunlarda da hem akıcı hem yüksek görsel kalitede performans alabileceksiniz.
Öyle ki, popüler oyunlardan Tomb Raider'da tüm grafik ayarları en üst değerde açıkken ortalama 238 fps sonuç almayı başaran notebook, bir diğer bilinen oyunlardan Total War: Three Kingdoms'ta ise 90 fps'i çok rahat elde edebiliyor.
Ve tabii ki Death Stranding. Bu oyundan bahsetmemek olmaz. Kojima'nın PlayStation platformuna özel olarak hazırladığı, ancak sonradan PC tarafına da gelen ve bir anda Ray Tracing ile DLSS'in en önemli oyunlarından biri olmayı başaran Death Stranding, bu notebook'ta fazlasıyla başarılı çalışıyor. Tüm grafik ayarlarını çok rahat şekilde en üst düzeye çekebiliyor ve kalite modunda akıcı performans sağlayabiliyorsunuz. Şimdi biraz Death Stranding'e yakından bakalım ve Sam Porter Bridges'in dünyasına dalalım.
Monster Tulpar T5 V21.3 benchmark ve gerçek zamanlı oyun testlerini, hemen yukarıdaki videomuzu izleyerek görebilirsiniz.
Sonuç
Evet, geldik sonuca. Zaten geriye de pek söylenecek bir şey kalmadı doğrusu. Tulpar T5 V21.3, güzel bir notebook olmuş. Üst seviyede gerek oyun oynamak isteyen gerek iş bilgisayarı arayanlara hitap eden bir model. Fiyatı ise 17499 TL olarak belirlenmiş. Kağıt üzerinde çok gibi görünebilir, fakat şöyle bir piyasa araştırması yaparsanız, bu konfigürasyonda en uygun fiyatlı model olduğunu görebilirsiniz. Bu arada bu laptop'ın konfigürasyonu da Monster Notebook'tan alırken özelleştirebileceğinizi de hatırlatalım.
EDİTÖRÜN SEÇİMİ
CHIP Online Notu: %92
+ İnce ve hafif tasarım
+ İnce çerçeveli güzel görüntü üreten ekran
+ Yüksek performans
+ RAM ve SSD tercihi
+ Geniş bağlantı desteği
+ THX hoparlörler
+ Geniş soğutma
- Web kamera açısı
- İlk etapta klavye sıkışık gelebilir
Monster Tulpar T5 V21.3 Teknik Özellikleri
- İşletim Sistemi Windows 10 Home
- İşlemci Intel Core i7-10875H
- Çekirdek 8
- Ekran 15.6 inç sRGB IPS Mat LED (1920x1080)
- Bellek 16 GB (2x8GB) 2933MHz DDR4
- SSD Samsung PM981a 500 GB M.2 SSD PCIe
- Grafik NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8 GB 256-bit DX12
- Bağlantılar USB 3.1 Gen.2, USB 3.1 Gen.1 (2 adet), Thunderbolt 3, HDMI, kart okuyucu, BT 5.1, Wi-Fi 6
- Hoparlör THX Spatial Audio 2x 2W
- Boyutlar 355 x 236 x 18.9 mm
- Ağırlık 1.7 kg.
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