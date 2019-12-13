OLED ekranlar, Samsung'u "uçuracak"

Birkaç hafta önce, Samsung Display'in endüstrinin en büyük ekran tedarikçisi olduğu açıklanmıştı. Şimdi de firma, 2020 yılında, 5G çağında OLED paneller için talebin muhtemelen artacak olması sebebiyle üretimini daha da arttırmayı planlıyor.
5G önümüzdeki yıl daha çok yerde kullanılabilir olacak ve pek çok OEM, çok sayıda 5G telefon sunarak bu durumdan faydalanmaya çalışıyor. Bu da, daha ince profilleri sebebiyle 5G telefonlar için mükemmel olduğu söylenebilecek olan OLED panellere talebin artması demek. İşte bu talep, Samsung için büyük bir fırsat anlamına geliyor. OLED paneller, LCD panellere göre telefonların daha büyük bataryalara, daha büyük ekranlara ve daha fazla algılayıcıya (sensör) sahip olmalarına imkan tanıyor.
Korea Times'a konuşan Samsung Display yetkilileri de "önümüzdeki yıl daha fazla sayıda telefon üreticisinin, 5G akıllı telefonları için daha fazla OLED ekran kullanmasını bekliyoruz" diyerek bu tahmini onaylıyor.
Benzer bir şekilde Koreli yayın, endüstri araştırma firması IDC'den alıntı yaparak 5G akıllı telefon pazarının önümüzdeki yıl muazzam bir şekilde 17 kat büyümesinin beklendiğini belirtiyor. 2019 yılında 11 milyon 5G akıllı telefonun dağıtımının yapıldığı tahmin ediliyor ancak IDC'nin beklentileri, bu sayının önümüzdeki yıl 190 milyona ulaşması yönünde.
Bunun yanış ıra IDC, 5G pazarı için yıllık %164'lük bir büyüme oranı öngörüyor ve 2023 yılında 540 milyon 5G telefonun ticarileşmiş olacağını tahmin ediyor. Samsung Display, 2019'un ilk çeyreği itibariyle %86'lık pazar payına sahip olarak dünyanın en büyük OLED üretici konumunda bulunuyor. Bu da firmanın OLED iş alanının önümüzdeki yıllarda da benzer bir hızla büyümesinin beklenebileceği anlamına geliyor.
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