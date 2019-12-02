Ölen Birinin Tweet'leri Nasıl Saklanır

Twitter, aktif olmayan hesapları kapatma planlarını geçtiğimiz günlerde duyurdu. Firma, bu kararından bir süre için geri adım atsa da, zamanla aynı planı yürürlüğe koyabilir. Aktif olmayan hesapların kapatılmasının bir yan etkisi, artık Twitter'ı kullanmayan sevdiğiniz birinin tweet'lerinin kaybolması.
Twitter takımının hesapları bir tür hatıra hesabına dönüştürmenin yollarını düşündüğü söyleniyor, ancak böyle bir işlev için gerçekten çalıştığına dair bir bilgi yok. Bu yüzden 11 Aralık itibariyle aktif olmayan hesapların kaybolma olasılığı var.
Herhangi bir hesabı korumak istiyorsanız, ilk çözüm elbette bu hesaba oturum açmaktan geçiyor. Böylece hesap, "aktif olmayan hesap" durumundan kurtuluyor ve üstelik Twitter'ın dahili arşiv indirme işlevini kullanabiliyorsunuz.
Kişinin oturum açma bilgilerine sahip değilseniz, kusursuz bir yöntem olmasa da All My Tweetsile tweet'leri indirebilirsiniz. Web sitesini ziyaret ettikten sonra arşivini oluşturmak istediğiniz kişinin Twitter kullanıcı adını yazın. All My Tweets, Twitter'ın API kısıtlaması nedeniyle son 3.200 tweet'ten tek sayfalık bir arşiv oluşturacak.
Bu yolla tüm tweet'leri kaydetmeniz mümkün olmasa da, bu çözüm ortalama kullanıcı için yeterli olacaktır.
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