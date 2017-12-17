Olimpiyat Meşalesi Robot HUBO'nun "Ellerinde"
Güney Kore'de düzenlenecek Olimpiyat Oyunları için taşınan meşale, tarihte ilk kez bir robotun ellerinde yükseldi!
Olimpiyatların yıllardır süren geleneklerinin biri, Olimpiya, Yunanistan'dan oyunların düzenleneceği konuma ateşin taşınması. 2018 yılında Olimpiyat oyunları Pyeongchang, Güney Kore'de düzenlenecek. Bu haftanın daha erken dönemlerinde, insansı robot HUBO da, meşalenin yolcuğunun bir kısmı üstlendi.
HUBO meşale ile sadece 150 metre ilerledi ancak robotun varlığı büyük oranda sadece sembolikti. HUBO, meşale görevlerinin bir parçası olarak, halen meşaleyi tutarken bir afet kurtarma operasyonu örneği olarak tuğla bir duvarda delik açtı. PyeongChang 2018 Organizasyon Komitesi Başkanı LEE Hee-Beom'un söylediğine göre bu, bir "yenilik ve yaratıcılık gösterimi" olarak düşünülmekteydi.
Robotun eklemli iki kolu var ve dakikada 65 adım atabiliyor. HUBO, bir ilk müdahale robotu olarak tasarlanmış ve yetenekleri de (gösterimde görülebildiği üzere) bu amaca yönelik durumda.
HUBO'nun yeteneklerinin nasıl gelişeceğini izlemek mutlaka ilgi çekici olacaktır ancak en azından şimdilik gösteri amaçlı etkinliklere katılabilecek kadar gelişmiş olduğu kesin...
Levent Öztürk
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