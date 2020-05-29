Ölüm Tehdidi Bile Var: Trump ve Twitter Arasındaki Savaş, En Çok O'nu Vurdu

Twitter'ın kısa süre önce aldığı Donald Trump'ın tweet'lerine "gerçeği öğrenin" bağlantıları ekleme kararı, her ne kadar tek bir kişi değil grup tarafından alınan bir karar olduğu Twitter tarafından belirtilmiş olsa da, çalışanlarından birinin tacize uğramasına sebep olmuş gibi görünüyor. Twitter geçtiğimiz gün ilk defa, Trump'ın tweetlerine doğruluk kontrolü uygulamasına başladığında tepki oldukça hızlı oldu. ABD Başkanı, firmanın "konuşma özgürlüğünü bastırdığını" ve "buna izin vermeyeceğini" söyledi.
Daha sonra, geçtiğimiz Çarşamba sabahı Fox News ile yapılan bir röportajda Başkanın danışmanı Kellyanne Conway, isim vererek tek bir Twitter çalışanını ayrı tuttu: Firmanın site doğruluğu lideri Yoel Roth. Roth'a "doğruluk müdürü" olarak hitap eden Conway, Roth'un Twitter adını heceleyerek "San Francisco'da birinin onu uyandırması ve daha fazla takipçi kazanmak üzere olduğunu söylemesi gerekiyor" cümleleri ile hedef gösterdi.
Ayrıca Conway yıllar önce yayınlanmış olan Trump Yönetimini eleştiren tweetleri belirterek, Roth'un "Trump'a oy verenlere saldırdığını" da söyledi. Fox News de yorumlara katılarak Twitter'ın Başkana doğruluk kontrolü bağlantıları eklenmesi kararının "başında" Roth'un olduğunu söyledi. Trump'ın resmi başkanlık kampanyası hesabı da, tweetleri paylaşarak milyonlarca takipçisine hedef olarak Roth'u gösterdi.
Twitter, olaydan tek başına Roth'un sorumlu olmadığını defalarca kez belirtti. Roth, Twitter'ın poliçe kararları alan çok daha geniş güven ve güvenlik ekibinin bir parçası. Diğer pek çok kişinin de belirttiği üzere Roth, temel olarak platformun kötüye kullanımı, firmanın API'sinin kötüye kullanımı, spam ve bot kampanyaları gibi konularla ilgileniyor, doğruluk kontrolü veya içerik kararları ile doğrudan ilgisi yok.
Twitter sözcüsünün yaptığı açıklamada da belirtildiği üzere "Twitter içerisinde hiçbir kişi tek başına kullanıcı sözleşmelerinden veya yaptırım eylemlerinden sorumlu değil ve firma kararları için bireysel olarak çalışanların hedef alındığını görmek üzüntü verici."
Tabii ki Twitter'ın açıklamaları, sinirli Trump destekçilerini sakinleştirmek için yeterli olmuş değil ve pek çoğu firmayı kendilerine karşı olmakla suçluyorlar. Roth ise bir gün içerisinde sayısız taciz ve hatta ölüm tehdidi ile karşı karşıya kaldığını açıkladı.
CEO Jack Dorsey de gönderdiği bir tweet ile "eğer firma olarak eylemlerimizden sorumlu tutulacak biri varsa o da benim. Lütfen çalışanlarımızı bunun dışında bırakın" açıklamasında bulundu ve ekledi: "Bu bizi 'doğruluk yargıcı' yapmıyor. Amacımız, çelişkili açıklamaların noktalarını birleştirmek ve tartışmadaki bilgileri göstererek insanların kendi kararlarını vermelerini sağlamak."
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