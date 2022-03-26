"Ölüm ve Çok Fazla Pornografi Gördük" Diyen Çalışanlardan TikToK'a Dava!

NPR'nin bildirdiğine göre, iki eski TikTok moderatörü, platforma ve ana şirket Bytedance'a karşı toplu dava statüsü isteyen federal bir dava açtı. Davacılar, Ashley Velez ve Reece Young, geçtiğimiz yıl sosyal video platformu için moderatör olarak çalışmaktaydı. Moderatörlük rollerini yerine getirmek için cinayet, vahşilik, nekrofili ve diğer rahatsız edici görüntüler de dahil olmak üzere "birçok aşırı ve açık şiddet eylemine" tanık oldular. Dava, TikTok'u platformun ABD operasyonlarının dayandığı eyalet olan Kaliforniya'da ihmal ve iş yasalarını ihlal etmekle suçluyor.
Her iki davacı da, genellikle günde 12 saat çalıştıklarını, saatlerce süren rahatsız edici görüntüleri izlemekle görevlendirildiklerini söyledi. Her ikisi de işin psikolojik yüküyle başa çıkmak için danışmanlık ücretini kendi ceplerinden ödediklerini söylüyor. Dava, TikTok'u, moderatörlere yüksek miktarda rahatsız edici içeriği ara vermeden izlemeye zorlayan yüksek "verimlilik standartları" dayatmakla suçluyor. Her iki çalışan da çalışmalarının bir koşulu olarak gizlilik sözleşmesi imzalamaya zorlandıklarını söylüyorlar.
NPR ile konuşan Velez, "Ölüm ve bol miktarda pornografi gördük. Her gün reşit olmayan çıplak çocuklar görüyordum" diyor ve devam ediyor: "İnsanların suratlarından vurulduğunu görüyordum ve bir çocuğun dövüldüğünü gösteren başka bir video beni iki saat boyunca ağlattı."
Facebook ve diğer platformlardaki moderatörler de, geçmişte işlerinin ciddi psikolojik yükü hakkında konuşmuştu. Çalışanlar, bir videonun platform politikalarını ihlal edip etmediğini belirlemeleri için kendilerine genellikle yalnızca birkaç saniye gibi kısa bir süre verildiğini iddia ediyor. İş genellikle "teknolojideki en kötü iş" olarak anılıyor ve çalışanlar düzenli olarak depresyon, PTSD benzeri semptomlar gösteriyor ve hatta intihar düşüncesine kapılabiliyor.
2020 yılında yapılan bir anlaşmada Facebook, işleri nedeniyle PTSD geliştirdiklerini söyleyen bir grup eski moderatörüne 52 milyon doların üzerinde ödeme yapmıştı.
Bu, şu anda dünya çapında 10.000 içerik moderatörü tabanına sahip olan TikTok için karşı karşıya kaldığı ilk dava değil. Geçtiğimiz Aralık ayında TikTok için başka bir içerik moderatörü de platformu ihmal ve işyeri güvenliği standartlarını ihlal ettiği iddiası ile dava etmişti.
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