Ölümle Biten Oyun Kavgası İçin Açıklama

İki arkadaşların ölümle biten Wolfteam kavgasının ardından Netmarble'den yaşananlarla ilgili bir açıklama geldi!

Ölümle Biten Oyun Kavgası İçin Açıklama

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Ölümle Biten Oyun Kavgası İçin Açıklama

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