Ölümle Biten Oyun Kavgası İçin Açıklama
İki arkadaşların ölümle biten Wolfteam kavgasının ardından Netmarble'den yaşananlarla ilgili bir açıklama geldi!
Wolfteam'de yaptıkları hatalar nedeniyle internet kafede başlayan, daha sonra sosyal medyaya taşınan iki öğrencinin kavgası, bir öğrencinin diğerini bıçaklamasıyla sonuçlanmıştı. Bıçaklanan öğrenci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve hayatını kaybetmişti. 16 yaşındaki R. A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.
Yaşananlar üzerine Wolfteam takımından bir açıklama geldi. Açıklamayı noktasına, virgülüne dokunmadan sizlerle paylaşıyoruz.
03 Şubat 2018 tarihinde 16 yaşında iki arkadaşın aralarında geçen tartışmanın kavgaya dönüşmesinden sonra bir gencin hayatını kaybettiğini basında yer alan haberlerden öğrendik. Sebebi her ne olursa olsun bir gencimizin hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duyuyoruz.
Bilgisayar oyunları, tüm dünyadaki oyuncuların birbirleriyle rekabet ederken güzel vakit geçirdiği bir eğlence aracı olmuştur. Haberde bahsi geçen Wolfteam, milyonlarca insanın oynadığı, içinde heyecan unsuru ve oyuncular arasında rekabetin olduğu uluslararası bir bilgisayar oyunudur.
Ülkemizde profesyonel oyunculardan kurulu takımların yer aldığı, uluslararası rekabetin bilgisayar ekranlarına yansıdığı ve milyonlarca takipçisi olan Wolfteam oyunu espor kategorisinde yer almaktadır.
Oyunların, spor karşılaşmalarının ya da sözlü atışmaların sonuçları hiç bir zaman gerçek hayatta kederin üzüntünün ya da şiddetin bir parçası ya da sebebi olmamalıdır, bunun bir sebebi olarak gösterilmemelidir.
Oyunun ve sporun amacına gölge düşüren şiddet kimden ve ne şekilde gelirse gelsin kabul edilemez. 03 Şubat günü yaşanan bu elim olay münferit bir olaydır ve bir bilgisayar oyununa atfedilmemelidir.
Toplumsal hoşgörü çerçevesinde, şiddet yerine barışcıl yollarla iletişim, uzlaşmacı tutum ve davranışlar hepimizin desteklediği bir kültür olmalıdır ve bu kültürü geliştirme için toplumun her bireyine görev düşmektedir.
Netmarble ailesi olarak merhum gencimize Allahtan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Tüm yakınlarına da Allah'tan sabırlar diliyoruz.
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