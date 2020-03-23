Ölümle Sonuçlanan Tesla Model 3 Kazasında Rapor Açıklandı

1 yıl önce yaşanan, bir Tesla Model 3'ün bir tırla çarpışması ile sonuçlanan kazada rapor açıklandı. Tesla'nın otonom sürüş sistemi Autopilot, bu raporda adeta yerden yere vuruluyor.