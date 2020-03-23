Ölümle Sonuçlanan Tesla Model 3 Kazasında Rapor Açıklandı

ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB), Florida'da yaşanan bir Tesla Model 3 ve bir tır kasasının çarpışmasını içeren ölümlü 2019 kazası hakkında son raporunu yayımladı. NTSB, kaza için suçu öncelikle tırın şoförüne yüklerken, Tesla'yı da eleştiriyor.
Raporda, kazanın katılımcı etkenlerinden birinin, Tesla'nın Autopilot yazılımının çarpışma gecesinde karşılaşılan yol şartları ile başa çıkacak şekilde tasarlanmamış olduğu söyleniyor. Delray Beach kazasının yaşandığı beş millik (8 kilometre) otoyol kısmında, özel araçların trafiğe katılabileceği yaklaşık 34 kavşak ve özel yol bulunuyor. Kurum, Tesla'nın analizinin sonucunda Autopilot'un kavşak trafiğinin bir problem olmadığı otoyollar için tasarlanmış olmasından dolayı kamyonu bir "tehdit" olarak görmediği belirtiyor. Eğer Model 3 sürücüsü o sırada Autopilot'u aktif edemiyor olsaydı veya sistem, sürücünün yola dikkat ettiğinden emin olsaydı, kaza kaçınılabilirdi.
Raporda "Tesla'nın kısmi otonom sisteminin sürücü etkiletişiminin kesilmesine izin vermesi ve firmanın sistemi tasarlandığı şartlarda kullanıma sınırlamamasının" kazaya katkıda bulunduğu belirtiliyor.
NTSB, aynı zamanda Ulusal Otoyol Güvenlik Yönetimi'ni (NHTSA) de eleştirerek, otomobil üreticilerinin Seviye 2 otonom araçlarda güvenlik önlemlerinin bulunduğundan emin olunması için bir yol geliştirilmesi gerektiğini söyledi. NTSB'nin aksine NHTSA, güvenli olmayan otomobil teknoloji için geri çağırma emri verebiliyor.
NTSB, 2017'den beri otomobil üreticileri ile iletişimde olduğunu ve otonom sürüş sistemlerinin yanlış kullanımının engellenmesi için çağrıda bulunduğunu belirtirken, bir üreticinin kendilerini dinlemediğini ve bunun da Tesla olduğunu söyledi. NTSB başkanı Robert Sumwalt, tavsiyede bulundukları alıcılardan sadece 90 gün içerisinde cevap vermelerini istediklerini belirtirken, "ancak bu tavsiyelerin Tesla'ya gönderilmesinden beri 881 gün geçti ve hiçbir şey duymadık. Halen bekliyoruz" cümlelerini kurdu.
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