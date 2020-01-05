Ölümlü Tesla Kazası İçin İnceleme Başlatıldı!

Geçtiğimiz hafta Tesla Model S'in karıştığı ölümlü bir kaza, ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği Yönetimi (NHTSA) tarafından incelemeye alındı. Haberlerde belirtilene göre NHTSA, yaptığı duyuruda bu kazayı kontrol etmek için özel kaza inceleme ekibini yönlendirdiğini açıkladı.
Bir Tesla aracının kırmızı ışıkta geçiş yaparak bir Honda Civic ile çarpıştığı belirtilen kazada iki kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralanmıştı. Kaza, Los Angeles'ın Gardena mahallesinde gerçekleşti.
Bloomberg'in belirttiği üzere NHTSA sözcüsü, kaza sırasında Tesla'nın Autopilot sürücü desteğinin aktif olup olmadığını açıklamadı. Büronun özel kaza inceleme ekibi, Associated Press tarafından da belirtildiği üzere Autpilot özelliğinin aktif olduğu düşünülen yaklaşık bir düzine kazayı incelemişti.
Aralığın erken dönemlerinde de bir Tesla Model 3, Connecticut otoyolunun yanında duran bir polis aracına çarpmıştı. Sürücü, kaza sırasında Autopilot'u aktif ettiğini ve arka koltukta duran köpeğini kontrol etmekte olduğunu söylemişti.
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