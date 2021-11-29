Omicron filmi konusu nedir? Yeni varyant sonrası trendlere girdi...

Covid-19'un yeni tespit edilen varyantı 'Omicron' sonrası Google'da ilginç bir arama trendlere girdi. Özellikle komplo meraklıların ilgisini çeken 'Omicron filmi'... 1963 ve 2013 yapımı iki filmin konusu internette çok arananlar arasında...