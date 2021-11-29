Omicron filmi konusu nedir? Yeni varyant sonrası trendlere girdi...

Omicron filmi konusu ve detayları, son günlerde dünyada paniğe neden olan Covid-19'un Omicron varyantı ile olan isim benzerliği nedeniyle merak konusu oldu. Omicron varyantı ilk olarak Güney Afrika Cumhuriyeti ve Botsvana'da görüldü.
Varyant Avrupa'da ilk olarak Belçika'da tespit edildi. Almanya, Çekya, Hollanda, İsrail, Avustralya, İtalya varyantın görüldüğü diğer ülkeler arasında.
NEDEN OMICRON ADI VERİLDİ?
Yeni varyantın adı da ilginç bir tartışmanın konusu oldu. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs varyantlarını Yunan alfabesine göre isimlendiriyor. Yeni varyantın adının sıralamaya göre 'Nu' olması gerekiyordu. Çünkü Yunan alfabesine göre daha önce adlandırılan son varyant 'Mu'idi ve sırada 'Nu' harfi vardı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü iki harfi atlayarak yeni varyantı Omicron olarak adlandırdı.
The New York Times'ın haberine göre DSÖ yetkilileri, Yunanca hem "Nu" hem de "Xi" harflerini atlamaya karar verdikten sonra en son varyant için Omicron'a karar verdi. DSÖ sözcüsü Tarık Jasareviç Cumartesi günü Times'a verdiği demeçte, "Nu'nun 'New' (Yeni) ile çok kolay karıştırıldığı ve 'Xi' yaygın bir soyadı olduğu için kullanılmadığı" bilgisini verdi. Açıklamaya göre böylece yetkililer bir sonraki harfe karar verdiler: "omicron". Businnes Insider'ın haberine göre ise isimlendirme konusunda bazı kişiler DSÖ'yü, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in adı olan "Xi"yi , Yunanca harf ve Çince isim farklı şekilde telaffuz edildiği halde kullanmamakla eleştirdi.
DSÖ'nün yeni varyantın ismini Omicron olarak açıklamasının ardından ise adında Omicron geçen 2 eski film Google'da en çok arananlar arasına girdi. Omicron filminin konusu da araştırılmaya başlandı. İşte Omicron filmi konusu, oyuncu kadrosu ve detaylar...
Omicron Filmi Konusu Nedir?
2013 yapımı Omicorn filmi komedi ve bilim kurgu türünde bir yapım. Omicron filminde bir uzaylı Dünya'ya botanik bir virüsle geliyor ve bu virüs tüm dünyayı tehdit ediyor. Arizona'da yaşayan cesur bir kadın, bahçesindeki bitkilerle uzaylıyı kazanır ve hükümeti devirmeye çalışır.
Yönetmenliğini Mike Donahue'nin yaptığı The Visitor from Planet Omicron filminin başrollerinde Inge Jaklyn Sally Kirkland ve Tom Tangen yer alıyor.
Omicron Filmi Fragman
Omicron Filmi (1963)
Omicron ismindeki tek film 2013 yapımı The Visitor from Planet Omicron değil. 1963 yılında yapılan ve yine komedi-bilim kurgu türünde bir film daha var.
1963 yapımı Omicron filmi konusu şu şekilde: Bir uzaylı, gezegeni öğrenmek için bir dünyalının bedenini ele geçirir ve insan ırkını tehdit eder. Omicron, Ugo Gregoretti tarafından yönetilen 1963 İtalyan bilimkurgu-komedi filmidir. Film, 24. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde yarışmaya girdi.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın