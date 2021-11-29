Omicron filmi konusu nedir? Yeni varyant sonrası trendlere girdi...

Covid-19'un yeni tespit edilen varyantı 'Omicron' sonrası Google'da ilginç bir arama trendlere girdi. Özellikle komplo meraklıların ilgisini çeken 'Omicron filmi'... 1963 ve 2013 yapımı iki filmin konusu internette çok arananlar arasında...

Omicron filmi konusu nedir? 2013 yılında yapılmıştı!

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