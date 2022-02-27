Omicron Varyantı E-posta Yoluyla Dijital Dünyada da Yayılıyor

FortiGuard Labs yakın zamanlarda kötü amaçlı Redline Stealer yazılımının bir varyantı olduğu ortaya çıkan "Omicron Stats.exe" adlı tehlikeli bir dosya tespit etti.

Omicron Eposta Yoluyla Dijital Dünyada Yayılıyor

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