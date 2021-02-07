Omurilik Sarımsağı vakasının ardından: Telefondaki doktor açıklama yaptı

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının son bölümü iki gündür sosyal medyanın gündeminde. Programda Mehtap Gül Caymaz isimli yarışmacıya, 'Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?' sorusu soruldu. Soruyu bilemeyen yarışmacı telefon jokeri hakkını kullandı.
Kim Milyoner Olmak İster'de 'Omurilik soğanı' yerine 'Omurilik sarımsağı' cevabı veren joker doktor, sosyal medyada gündem olduhttps://t.co/EGWl0IaPqn pic.twitter.com/Iq0Rb03tXy— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 7, 2021
'Bir fikrim var ama telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum' diyen yarışmacı, doktor olan arkadaşını aradı. Ancak sürenin bitmesine yakın telefondaki kişiden 'Omurilik sarımsağı' sözü duyuldu. Yarışmacı ise jokerin söylediği şıkkı seçti. Cevap karşısında şaşıran sunucu Kenan İmirzalıoğlu, 'Arkadaşınız doktordu değil mi? Hangi bölüm?' sorusunu yöneltti.
DOKTOR ALİ ÇİÇEK AÇIKLAMA YAPTI
Sosyal medyada çok konuşulan bu olay sonrası Doktor Ali Çiçek Instagram hesabından açıklama yaptı ve şunları söyledi: "İlk esnada soru ve şıkları hiç duymadım. Sesin gelmediğini, tekrar etmesi gerektiğini söyledim. İlk şık olan omurilik sarımsağını duydum, sonrasında diğer şıkları tekrar etmesini istedim. O esnada ses kesilince, şıklarda omurilik soğanının olması gerektiğini söyledim. Videolarda bu yok, muhtemelen süre kaynaklı. Burası kesilmiş. Olayın özeti bu"
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın