Önce Satın Aldı, Sonra Kendisi Satıldı!
Birkaç ay önce önemli bir şirketi satın alan devin; şimdi de kendisi satıldı!
Birkaç ay önce masaüstü sanallaştırma firması Parallels'i satın alan Corel, bir başka firma tarafından satın alındı. Corel, bir zamanların popüler sıkıştırma programı WinZip'i de geliştiriyor.
New York merkezli küresel yatırım sermayesi firması KKR, Kanadalı yazılım firmasını Vector Capital'den satın aldığını duyurdu. Anlaşmanın hangi şartlarla yapıldığı bilinmiyor ancak TechCrunch ve diğerlerinden gelen ilk raporlar, anlaşma değerinin 1 milyar doların üzerinde olduğunu söylüyor.
Corel'in başındaki Patrick Nichols, anlaşmadan bir basın bildirisinde övgüyle bahsetti ve bu sayede firma ve müşterileri için yeni fırsatlar yakalayacaklarını belirtti. Corel ve önceki sahibi Vector, firmanın finansal verilerini veya kullanıcı sayısını açıklamasa da, Vector'e göre firma "son derece karlı" durumda ve şimdiye kadar 300 milyon doların üzerinde kar payı dağıttı.
Nichols'un şirket içerisindeki bir epostasına göre KKR ile yapılan anlaşma, herhangi bir çalışanın işten çıkarılmasına neden olmayacak.
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