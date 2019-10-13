One UI 2.0'ın Değişiklikleri Ortaya Çıkıyor
Samsung'un Galaxy telefonlarındaki kullanıcı arayüzünün, yeni sürümü ile birlikte neler sunacağı belli oldu!
Android 9.0 güncellemesiyle birlikte Samsung, telefonlarındaki kullanıcı arayüzü One UI'da önemli yenilikler yapmıştı. Resmi olarak yayınlanan Android 10 ile birlikte Samsung'un One UI'da neler yapacağı, ortaya çıkıyor.
İlk raporlar, One UI 2.0'ın beta sürümlerinin bugünlerde Güney Kore, Almanya ve ABD'deki kullanıcılara ulaşacağını söylüyordu. Beta sürümü bu ayın ilerleyen günlerine ertelense de PhoneArena, güncellemenin elindeki Galaxy S10+'lara ulaştığını söyledi. Böylece One UI 2.0'daki değişiklikler ortaya çıktı.
One UI 2.0, kullanıcı deneyiminde büyük bir değişiklik yapmıyor ve mevcut işlevlerin bazılarında geliştirmeler yapıyor. Bunlar arasında "tam ekran hareketleri, gelişmiş tek el modu, yeni medya ve cihazlar, yeni pil kullanımı grafiği, geliştirilmiş dijital huzur, gelişmiş Samsung Internet, Kişiler, Takvim, Hatırlatıcı, Dosyalarım ve Hesap Makinesi, önü yüklü Android Auto" var.
Diğer küçük değişiklikler arasında iyileştirilmiş cihaz istatistikleri, Always on Display'de parmak izi simgesini gösterebilme ve hızlı cevap uyarıları bulunuyor.
One UI 2.0'ın ilk beta sürümünün Galaxy S10 serisine ulaşması, ardından Galaxy Note 10'a gelmesi bekleniyor.
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