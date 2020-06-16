One UI 2.1, Samsung Galaxy S9 Serisine Ulaşmaya Başladı

Galaxy S9'un One UI 2.1 güncellemesini alıp almayacağına dair kafa karıştıran bilgilerin ardından, güncelleme Galaxy S9 ve S9 Plus'lara ulaşmaya başladı.

One UI 2.1, Samsung Galaxy S9 Serisine Ulaşmaya Ba

One UI 2.1 güncellemesi, Samsung tarafından geçen hafta Galaxy Note 9 için dağıtılmaya başlanmıştı. Güncellemenin 2018 amiral gemileri için sunulan son büyük yükseltme olacağına inanılıyor. Şimdi ise SamMobile, One UI 2.1 güncellemesinin Almanya'da Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'a sunulduğunu söyledi.

One UI 2.1, Galaxy Note 9'da olduğu gibi Galaxy S9 serisine de Galaxy S20'nin bazı özelliklerini getiriyor. Bunlar arasında birden fazla fotoğraf ve video yakalayıp, bunlar bir araya getirmeye ve sahneyi daha iyi hatırlamanızı sağlacak bir hale getirmeye yönelik Single Take işlevi var. Android 9 Pie'ı temel alan One UI güncellemesiyle kaldırılan Pro modu, bu güncellemeyle birlikte geri geliyor. Pro modu, video kaydederken ISO değerini değiştirme gibi birçok ayar üzerinde kontrolü size veriyor.

Güncellemenin içerdiği diğer işlevler arasında Quick Share, Music Share ve AR Zone uygulaması da var.

Almanya'da dağıtımına başlanan güncellemenin önümüzdeki birkaç haftada daha fazla ülkeye ulaşması bekleniyor.

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