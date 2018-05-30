OneDrive'dan önce "direkten dönen" isim!
Microsoft son anda karar değiştirmeseydi, dev hizmetinin adı bakın ne olacaktı...
Son yılların belki de en önemli gelişmelerinden birisi şüphesiz bulut sunucu mantığıdır. Birçok kullanıcının günlük ve iş hayatında verilerine erişebilme sorununu farklı bir şekilde çözen bulut sunucularından biri de, Microsoft'un OneDrive'ı...
Yoluna SkyDrive ismiyle başlayan hizmet, yasal sorunlar sonrasında OneDrive olarak yeniden adlandırılmıştı. Şimdi, Microsoft'un, OneDrive isminde karar kılmadan önce üzerinde çok düşündüğü bir isim daha olduğu ortaya çıktı: Cdrive.
Bilgisayar kullanan herkesin bildiği üzere, genel geçer sürücü adı C:'dir. Microsoft da, Cdrive markasını bu mantıkla ortaya atmış. Firmanın Cdrive.com URL'sini bile satın almış olması, niyetinin ne kadar ciddi olduğunu ispatlar nitelikte. Ancak son karar OneDrive olunca, Cdrive.com adresi de, şu anda OneDrive'a yönlendirmiş durumda.
Microsoft'un Cdrive isminden vazgeçmesi, büyük ihtimalle, telefon ve tabletlerin çağında yaşıyor olmamız. Eğer söz konusu sadece PC'ler olsaydı, Cdrive ismi mantıklı olabilirdi. Ama günümüzde bulut sunucuların tablet ve akılı telefonlarda da çok fazla kullanılması; Onedrive isminin daha mantıklı bir seçim olmasını sağlıyor...
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