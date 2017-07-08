OnePlus 5 Hız Testi, 8 GB RAM'in Farkını Ortaya Koydu

OnePlus 5'in 6 GB RAM'li modeli ile 8 GB RAM'li modeli arasındaki hız farkı, bu testte ortaya çıktı!

OnePlus 5 Hız Testi, 8 GB RAM'in Farkını Ortaya Koydu

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