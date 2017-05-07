OnePlus 5 Resmi Olarak Açıklandı!
Çinli cep devinin sıradaki amiral gemisi doğrulandı; isminin ilginç hikayesi resmi ağızdan kabul edildi!
OnePlus, Çin'de yaptığı açıklamada bir sonraki amiral gemisi telefonunun isminin OnePlus 5 olacağını doğruladı ve 2017'nin yaz aylarında piyasaya sürüleceğini bildirdi. Şirketin telefonu isimlendirirken dört rakamını atlayıp beşe geçmesinin sebebi, Çin'de dört rakamının uğursuz olduğuna inanılması. Aslında, talihsiz OnePlus X'i saymazsak, OnePlus 5 gerçekten şirketin beşinci amiral gemisi telefonu olacak.
1+5=?
Telefonun en erken Haziran, en geç ise Ağustos ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şirketin açıklamasına göre, telefonun isminin OnePlus 5 olmasının tek sebebi 4 rakamının uğursuz kabul edilmesi değil. Anlaşılan o ki şirket tarafından sevilen efsane NBA oyuncusu Robert Horry'nin numarasının da beş olması, OnePlus çalışanlarına ilham olmuş.
OnePlus 5 için sızan bilgiler cihazın çift arka kameraya, 5.5-inç QHD ekrana ve 4,000mAh pile sahip olduğunu iddia ediyor.
Ali Ruhi Öztürk
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