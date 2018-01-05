OnePlus 5 Sahiplerine Şok: Android Oreo İptal!

OnePlus 5 sahipleri için beklenen Android Oreo güncellemesi iptal edildi. Ancak şirketin başka bir planı var.

OnePlus 5 sahiplerine şok: Android Oreo iptal!

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