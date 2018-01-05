OnePlus 5 Sahiplerine Şok: Android Oreo İptal!
OnePlus 5 sahipleri için beklenen Android Oreo güncellemesi iptal edildi. Ancak şirketin başka bir planı var.
OnePlus 5, global çapta olduğu kadar ülkemizde de satın alınabiliyor. Şirket, her ne kadar resmi kanallarıyla ülkemizde yer almasa da, ithalat garantili yolla telefonlarını ülkemizde de satabiliyor. Eğer siz de bir OnePlus 5 sahibiyseniz, bu açıklama sizi de ilgilendiriyor.
Şirketin resmi forumlarında açıkladığı bilgiye göre OnePlus, ortaya çıkan bir hata sebebiyle OnePlus 5 için Android Oreo güncellemesini iptal etti. Hatırlarsınız, OnePlus geçtiğimiz ay Android Oreo tabanlı Oxygen 5.0 güncellemesini başlatmıştı, ancak şu an yayın durdurulmuş durumda.
Şirketin açıklamasına göre bunun sebebi, üçüncü parti kamera uygulaması için çeşitli hata düzeltmelerinin yapılacak ve Avrupa operatörleri için sabir şebeke sorunlarının tespit edilmiş olması. Şirket, bu sorunları da halletmeleri için kullanıcılarına Oxygen 5.0.1'i beklemeleri gerektiğini söyledi. Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çalıştıklarını da ilave eden OnePlus, kısa zaman içinde güncellemeyi vereceklerini vadediyor.
Yani, OnePlus 5 için Android Oreo yüklemek isteyenler, OxygenOS 5.0.1 ile güncel yazılıma kavuşabilecekler. OxygenOS 5.0.1 güncellemesini ilk alacak telefonlar OnePlus 3T ve OnePlus 3 olacakken, yeni güncelleme ile telefonlara Yüz Tanıma Kilidi özelliği de ekleniyor.
Ercan Uğurlu
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