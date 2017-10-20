OnePlus 5 Tükendi, Çünkü Beklenenden Daha Popüler

OnePlus 5'in birden bire satıştan kaldırılmasının nedeni, ortaya çıktı gibi!

OnePlus 5 Tükendi, Çünkü Beklenenden Daha Popüler

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP editörleri sizler için seçti!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
OnePlus 5 Tükendi, Çünkü Beklenenden Daha Popüler
ESL Şampiyonası Heyecanı İzmir ve İstanbul'da
Türk Geliştiriciden Tough Jumping 2 Geldi!
Google Play'e Deneme Özelliği Geldi
Microsoft, bazı ofis alanlarını ağaçevlere taşıyor

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir