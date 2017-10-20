OnePlus 5 Tükendi, Çünkü Beklenenden Daha Popüler
OnePlus 5'in birden bire satıştan kaldırılmasının nedeni, ortaya çıktı gibi!
OnePlus'ın dört ay önce çıkan telefonu OnePlus 5'in satın alınamaz hale gelmesi, Çinli firmanın yeni bir telefon üzerinde çalıştığını düşünmemize neden olmuştu. Henüz nelerin olup bittiğini tam olarak bilmesek de OnePlus'ın kurucu ortağı Carl Pei, Twitter'da duruma ışık tuttu.
Guess the OnePlus 5 was more popular than we thought... ¯\_(?)_/¯— Carl Pei (@getpeid) 16 Ekim 2017
Pei, tweet'inde tükenen stokları kastederek, OnePlus 5'in düşündüklerinden daha popüler olduğunu söyledi. Bu gerçekten de doğru olabilir ancak Pei, bir sonraki telefonu beklerken eğleniyor da olabilir. Eğer OnePlus 5 stokları gerçekten satışların yüksek seyretmesi yüzünden tükendiyse, firmanın eski davetiye yöntemine geri dönmesi daha iyi olabilir.
İşin aslını tam olarak bilmiyoruz ancak OnePlus 5T'nin gelme ihtimalinin olduğunu biliyoruz. Tabi bunun da ne zaman olacağı, şimdilik belirsiz.
Zeynel A. Öztürk
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