OnePlus 5'e Android Oreo Müjdesi!
Bir telefon daha, Android 8.0 Oreo'ya geçmek için son hazırlıklarını yapıyor!
OnePlus, Open Beta Programını OnePlus 5 için başlattı. Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, bu ayın başında zaten Android 8.0 Oreo'lu bir işletim sistemi güncellemesini OnePlus 5'e sunacağını açıklamıştı. Çok geçmeden yeni güncellemeyi indirime de sundu.
Android 8.0 temalı OxygenOS betası ile bir dizi yeni özellik de elbette geliyor. Bunlar arasında şunlar yer alıyor:
Sisteme özel güncellemeler:
- Picture In Picture (PIP) modu eklendi
- Otomatik doldurma eklendi
- Akıllı metin seçimi eklendi
- Yeni Hızlı Ayarlar tasarımı geldi
- Paralel Uygulamalar eklendi
- Güvenlikle ilgili güncellemeler yapıldı
Launcher özelinde güncellemeler:
- Yeni bildirim noktaları eklendi
- Yeni uygulama klasör tasarımı eklendi
- Artık fotoğraflar direkt olarak Shot on Plus'a yüklenebiliyor
Yeni beta sürümüne, OnePlus Open Beta programına üye olan kullanıcılar tarafından indirilebiliyor.
Ercan Uğurlu
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