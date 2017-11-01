OnePlus 5T Fotoğrafı Sızdı
OnePlus 5T'nin yeni bir görüntüsü, internete sızdı!
OnePlus 5T'nin sevk tarihi her geçen gün yaklaşırken, cihaz hakkındaki söylentiler de git gide yoğunlaşıyor. En son ortaya çıkan OnePlus 5T sızıntısı cihazın şimdiye dek gördüğümüz en belirgin fotoğrafı oldu. Cihaz ince çerçeve modasına uygun bir tasarıma sahip.
5T, donanım olarak öne çıkan pek bir özelliği olmasa da, OnePlus ailesinin en iyi görünen telefonlarıdan biri olmaya aday. Sağ ve sol çerçeveleri yok denecek kadar ince olan cihazın sadece alt ve üst çerçeveleri biraz kalın.
Sızıntının kaynağı, isabetli tahmin ve sızıntılarıyla ünlü @evleaks Twitter hesabı. Cihazın üst yarısını gösteren fotoğraf, yan taraftaki güç düğmesini ve bir ön kamera sensörünü açığa çıkarıyor. Söylentiler önemli bir donanım güncellemesine işaret etmese de neredeyse tam ekranlı yeni tasarım, OnePlus 5T'yi OnePlus 5'e kıyasla çok daha modern hale getiriyor.
Ali Ruhi Öztürk
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