OnePlus 5T Kutusundan Erken Çıktı
Tanıtımına 3 gün kalan OnePlus 5T, bir YouTube kullanıcısı tarafından şimdiden "incelendi"
16 Kasım'daki tanıtım tarihine çok yaklaştığımız OnePlus 5T'yi geçen hafta gelen sızıntıda görme şansı bulmuştuk. Bu defa ise karşımızda telefonu erkenden ele geçiren bir YouTube kullanıcısının incelemesi var.
Videoda da görebileceğiniz üzere kutunun içerisinde telefonun kendisiyle birlikte birkaç farklı kılıf ve bir kılavuz bulunuyor. Tüm bunlar bize pek bilgi vermese de telefonu her açıdan, çalışır halde görebiliyoruz.
New York'ta bulunanlar, etkinliğe bir bilet satın alarak katılabilecekler. Bilet satın alanlar, etkinlik için bir koltuk ayırtmış olacak ve bir swag çantaya sahip olacaklar. Bunların yanı sıra bilet sahibi, OnePlus takımıyla tanışma şansını ve cihazı erkenden inceleme şansı da bulacaklar. Etkinliği PC'nizin başından da takip edebileceksiniz. Telefon, 21 Kasım'dan itibaren satışa sunulacak.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın