OnePlus 5T Kutusundan Erken Çıktı

Tanıtımına 3 gün kalan OnePlus 5T, bir YouTube kullanıcısı tarafından şimdiden "incelendi"

Oynat OnePlus 5T Kutusundan Erken Çıktı Tanıtımına 3 gün kalan OnePlus 5T, bir YouTube kullanıcısı tarafından şimdiden "incelendi"

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