OnePlus 5T Tanıtıldı, İşte Tüm Özellikleri!
OnePlus'ın yeni amiral gemisi, yeni tasarımı ve bu özellikleriyle resmi olarak tanıtldı!
OnePlus 5T, bir aydır bizlere gösterdiği küçük ipuçlarının ardından resmi olarak tanıtıldı. New York'taki bir etkinlikte tanıtılan OnePlus 5T, şimdiye dek öğrendiklerimiz karşısında büyük bir sürprizle gelmedi.
OnePlus 5T metal ve camdan oluşan yeni, aynı zamanda daha sade bir tasarımla gelecek. Ekran çerçevesi tüm üst seviye telefonlarda olduğu gibi incelen cihaz, bu yenilik sonrasında oldukça farklı bir görünüme bürünmüş.
Telefonun en önemli teknik özellikleri şöyle sıralanıyor:
- 6 inç 18:9 AMOLED ekran
- Qualcomm Snapdragon 835 işlemci
- 6GB veya 8GB RAM
- 64GB veya 128GB dahili depolama
- 20MP + 16MP kamera
- 3.300mAh pil Dash Charge
- Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C
18:9 ekrana telefonda ilk defa rastlamadığımız kesin ancak firma, bu ekranda yapılan otomatik kontrast optimizasyonlarının belirli alanlarda daha iyi iş çıkardığını söylüyor. Apple'a özenen Face Unlock işlevi ise parmak izi tarayıcısını kullanmadan telefonun kilidini çabucak açmanıza yarıyor. Buna karşın OnePlus, yüz tarama işlevinin çok yüksek bir güvenlik sunmadığını ve hassas bilgiler içeren uygulamalarla kullanılmasının uygun olmayacağını kendisi söylüyor.
Kamerada yapılan geliştirmeler ise düşük ışık performansını, portre fotoğraflarını ve fazlasını geliştiriyor. OnePlus 5T, 21 Kasım'dan itibaren ön siparişe açılacak. Cihazın 64GB'lık sürümünün fiyatı 499 dolar, 128GB'lık sürümünün fiyatı ise 559 dolar olarak açıklandı.
Zeynel A. Öztürk
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