OnePlus 5'ten, Daha İlk Günlerinde Dev Başarı!
OnePlus 5, piyasaya çıkışının üzerinden sadece birkaç gün geçmişken, önemli bir başarıya imza atmayı bildi!
OnePlus 5, şu an dünyadaki en popüler Android akıllı cep telefonlarından biri. Cihaz oldukça iyi donanım özellikleriyle geliyor, buna çift kamerası (16MP + 20Mp) da dahil.
Akıllı telefon, Amazon India (Hindistan) tarafından özel erken erişim satışı ile piyasaya çıkarılmıştı ve görünüşe bakılırsa yüksek rağbet görmüş durumda. OnePlus tarafından gönderilen bir tweet'e göre OnePlus 5, Amazon India'da çıkış haftasında en çok satan telefon oldu. Ancak firma herhangi bir rakam açıklayamadı.
Firma ayrıca telefonun aynı süre içinde OnePlus 3T'den üç kat fazla sattığını söyledi. Gerçi bunun pek bir anlamı yok, çünkü OnePlus 3T, OnePlus 3'ün biraz yenilenmiş versiyonundan başka bir şey değildi.
OnePlus India'nın Genel Müdürü Vikas Agarwal şunları söyledi: "Hedefimiz en iyi akıllı cep telefonunu yapmak ve OnePlus 5 bu doğrultuya atılan bir adım daha. Son amiral gemimize olan ilgiden dolayı gerçekten minnettarız."
OnePlus 5, Amazon India ve resmi OnePlus online mağazasında Rs 32,999 (64GB + 6 GB) ve Rs 37,999 (64GB + 8GB) fiyatlarına bulunabilirler.
H. Hüseyin Öztürk
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