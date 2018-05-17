OnePlus 6 Artık Gerçek; İşte Tüm Özellikleri!

OnePlus'ın merakla beklenen telefonu OnePlus 6, amiral gemilerinin sinirlerini bozacak özelliklerle geldi!

OnePlus 6 Artık Gerçek; İşte Tüm Özellikleri!

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