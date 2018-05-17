OnePlus 6 Artık Gerçek; İşte Tüm Özellikleri!
OnePlus'ın merakla beklenen telefonu OnePlus 6, amiral gemilerinin sinirlerini bozacak özelliklerle geldi!
OnePlus 6, yepyeni bir tasarımla sonunda gerçeğe dönüştü. Yüksek performansla düşük fiyatı bir tekrar bir araya getiren OnePlus 6, amiral gemilerinde rastlanan yüksek RAM, geniş depolama alanı gibi özelliklere sahip.
Metal tasarımı terk eden OnePlus 6, son zamanlarda herkesin takip ettiği cam gövde modasına uyuyor ve tamamen Gorilla Glass 5 kaplı bir gövdeyle geliyor. Çekici görünen bu tasarım bir yana, arka kamera sol üstten ortaya taşınmış. Parmak izi sensörü ise artık dairesel değil oval.
Qualcomm'un şu anki en hızlı işlemcisi Snapdragon 845 ile çalışan telefonda 6GB veya 8GB RAM, 64GB - 256GB depolama alanı, çift SIM desteği, 3.300mAh pil ve Dash hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Kulaklık girişini sunmayı sürdüren telefonda microSD kart yuvası, yine yok.
OnePlus 6'nın rakiplerine yetişemediği bir alan, ekran. 6,28 inç'lik AMOLED ekran müthiş görünse de, 1080x2280 çözünürlüğün piyasanın en yükseği olmadığı açık. Yine de çözünürlük düştükçe pil ömrünün arttığını, bununla eksiğin biraz olsun telafi edildiğini söyleyelim.
16MP ve 20MP f/1,7 arka kameralara sahip olan telefonda piksel boyutu yüzde 19 büyüyerek 1.22 mµ değerine yükselmiş. Ana kamera artık OIS desteği sunarken 4K video kaydı, artık 60 fps'de yapılabiliyor. Ön kamera ise 16MP ve yakında yayınlanacak yazılım güncellemesiyle selfie portre modunu kazanacak.
Android 8.1 Oreo ile gelen telefon, 22 Mayıs'tan itibaren Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'nın belirli bölgelerinde satışa sunulacak.
Zeynel A. Öztürk
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