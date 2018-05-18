OnePlus 6, Samsung Galaxy S9'a Karşı!

Yeni tanıtılan OnePlus 6'yı Samsung'un amiral gemisi telefonu Galaxy S9 ile karşılaştırdık! İşte büyük kapışma...

OnePlus 6 vs. Samsung Galaxy S9

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