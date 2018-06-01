OnePlus 6, Siyah-Beyaz Fotoğrafa Kandı
Görünüşe bakılırsa OnePlus 6'nın yüz tanıma sistemi, çok da başarılı bir sistem olmamış...
Şimdiye dek telefonlarda mükemmel bir yüz tanıma sistemi görebilmiş değiliz. iPhone X'in FaceID teknolojisi bile yeterince uğraşıldığında kandırılabiliyor, ancak yeni rapora bakılırsa OnePlus 6'nın yüz tanıma sistemini kandırmak hiç de zor değil. Twitter'da @rikvduijin tarafından paylaşılan videoda telefonun yazıcıdan çıkarılmış bir portre ile açılabildiği görünüyor.
Rik sadece birkaç deneme ardından telefonun yüz tanıma kilidini açabiliyor. Bu video, OnePlus 6 kullanıcıları arasında büyük güvenlik kaygılarına sebep oldu. Durumun farkına varan OnePlus şu resmi açıklamayı yaptı: "Face Unlock teknolojisini kolay olması için tasarladık, bu yüzden yüksek güvenlik gerektiren kilitler için parola, PIN veya parmak izi kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Özellikle bu sebepten dolayı, Face Unlock özelliği banka ve ödeme uygulamalarını desteklemiyor. Tüm güvenlik teknolojilerimizi geliştirmek için sürekli çalışıyoruz, Face Unlock da buna dahil."
Orijinal videoyu paylaşan kullanıcı da OnePlus'tan bir mesaj aldığını ve şirketin durumu araştırdığını söylüyor. Ancak sadece yazılımsal bir yama ile donanımsal bir eksikliğin ne kadar kapatılabileceği tartışma konusu. Yine de gelişime bolca yer olduğuna inanıyoruz.
Neyse ki OnePlus 6 kullanıcıları için parmak izi okuyucusu hala güvenli bir seçenek. iPhone X'in FaceID'si daha güvenli de olsa böyle bir "B planı" önlemi bulunmuyor. Daha önce Samsung Galaxy Note 8'in de yüz tanıma sisteminin kandırıldığını görmüştük, bu yüzden OnePlus 6 nispeten çok da kötü bir konumda değil.
Ali Ruhi Öztürk
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