OnePlus 6'nın Kırmızı Seçeneği Duyuruldu
OnePlus 6'nın göz kamaştıran kırmızı renk seçeneği, resmi olarak duyuruldu!
OnePlus'ın geçen hafta gösterdiği OnePlus 6 Red'in çıkış tarihi de belli oldu. Kırmızı OnePlus 6, ABD'de 10 Temmuz'dan itibaren, Hindistan'da ise 16 Temmuz'da satışa sunulacak. Firmanın Avrupa'da satış planları var ancak bu konuda henüz bir tarih açıklanmıyor.
Çinli firma OnePlus'ın CEO'su Pete Lau, kırmızı OnePlus 6'nın fiyatının diğer modellerle aynı olacağının, yani 579 dolar olacağının duyurusunu yapmıştı. OnePlus 6 ilk defa Mayıs'ta, Mirror Black ve Midnight Black renk seçenekleriyle tanıtılmış, daha sonra kısıtlı sayıda üretilen Silk White modeli ortaya çıkmıştı.
Lau, kırmızı renk seçeneğinin "telefon sektöründe daha önce denenmemiş bir yeni film kaplama üretim süreci" ile üretildiğini ve bu sayede "kehribara yakın derinlik ve netliğe ulaşıldığını" söylüyor. Parlak bir görünüme sahip olan OnePlus 6 Red'den henüz etkilenmediyseniz, yukarıdaki videoyu izlemeyi deneyebilirsiniz.
OnePlus 6 Red, bu seçeneğe özel olmak üzere 8GB RAM ve 128GB depolama alanıyla gelecek. Teknik özelliklerin geri kalanı, diğer renk seçenekleriyle aynı olacak.
Zeynel A. Öztürk
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