OnePlus 6'nın Kırmızı Seçeneği Duyuruldu

OnePlus 6'nın göz kamaştıran kırmızı renk seçeneği, resmi olarak duyuruldu!

Oynat OnePlus 6'nın Kırmızı Seçeneği Duyuruldu OnePlus 6'nın göz kamaştıran kırmızı renk seçeneği, resmi olarak duyuruldu!

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