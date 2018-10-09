OnePlus 6T Ne Zaman Duyurulacak? Belli Oldu!

OnePlus, bir sonraki amiral gemisi telefonunun ne zaman resmi olarak tanıtılacağını açıkladı!

OnePlus 6T 30 Ekim'de açıklanacak

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