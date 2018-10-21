OnePlus 6T'nin Tanıtım Tarihine Apple Ayarı!

Merakla beklenen OnePlus 6T'nin tanıtım tarihi, biraz da Apple'ın etkisiyle değişti!

OnePlus 6T'nin Tanıtım Tarihine Apple Ayarı!

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