OnePlus 6T'nin Tanıtım Tarihine Apple Ayarı!
Merakla beklenen OnePlus 6T'nin tanıtım tarihi, biraz da Apple'ın etkisiyle değişti!
Teknoloji dünyasının "de facto", yani yazısız kanunları arasında "Apple bir organizasyon yaparken, onun gölgesinde kalmayın" bulunur. Bunun nedeni şirketin organizasyonlarının çok gösterişli olması, yeni modellerinin gündemi belirlemesi ve doğal olarak habercilerin tüm dikkatlerini üstünde toplamasıdır.
OnePlus da, Apple ile bu tür bir rekabete girmekten kaçınıyor. OnePlus, OnePlus 6T'i 30 Ekim 2018'de tanıtacak ve 6 Kasım'da piyasaya sürecekti.. Ancak Apple, Apple'lığını yaptı ve iPad Pro başta olmak üzere pek çok modelini tanıtması beklenen etkinliğinin 30 Ekim 2018'de New York'ta düzenlemeye karar verdi. OnePlus da, etkinliğini aynı tarihte New York şehrinde gerçekleştirecekti.
Şimdiyse OnePlus, resmi internet hesabında OnePlus 6T'nin tanıtım tarihinin değiştiğini, 29 Ekim 2018'de tanıtılacağını duyuruldu. Şirket sözcüsü son derece açık yüreklilikle şu ifadeleri kullandı: "Eğer daha önce duyurduğumuz 30 Ekim 2018 tarihinde ısrar etseydik, Apple'ın gölgesi altında kalırdık. Bu tür bir değişikliğin gerçekleşmesinden dolayı çok üzgünüz. Her şeyi doğru yapmak için, tüm gücümüzü seferber edeceğiz. Etkinlik biletlerinin sahipleri bize para ücreti iadesi için başvurabilirler."
Ne olursa olsun, OnePlus, akıllı telefon tarihinin en güçlü cihazlarından biri olması beklenen 6T'yi birkaç gün sonra, pek çok pazarda satışa sunacak. OnePlus 6T'nin; 2340X1800 piksellik 6,4 inçlik ekran, Qualcomm Snapdragon 845 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB'a varan dahili saklama alanı, yüz tanıma mimarisi ve kablosuz şarj mimarisi, ekrana entegre parmak izi sensörü, arka kısımda üç (20 MP, 12 MP ve TOF 3D) ve ön tarafta 25 MP'lik özçekim kamerası olmak üzere toplam 4 kamera ile donatılması bekleniyor. Akıllı bomba Android 9 Pie işletim sistemi ile piyasaya sürülecek.
Barış Terun
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