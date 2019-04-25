OnePlus 7, 2 Modelle Onaylandı!
OnePlus 7'nin piyasaya çıkacağı 2 modeli resmen onaylandı. İşte 2 OnePlus 7 modeli hakkında bilgiler...
- Ercan Uğurlu
Kısa bir süre önce OnePlus CEO'su Pete Lau, OnePlus 7'nin çok kısa bir videosunu paylaşmış ve bizler de sizlere bunu iletmiştik. Video ile "Fast and Smoth", yani "Hızlı ve Pürüzsüz" mesajı veren Lau, Verge'e verdiği röportajda OnePLus 7 hakkında daha fazla detay vermiş.
Pete Lau'nun açıklamalarına göre OnePlus 7, 2 farklı modelle gelecek. Bu 2 modelden biri 5G destekli olacak. Buna ilave olarak yine bu modelde diğer OnePlus 7 modeline göre ekran özellikleri çok daha gelişmiş olacak. Bu konu hakkında detay belirtilmemesine karşın, OnePlus 7'nin ekranının 90Hz veya 120Hz'lik tazeleme hızına sahip olacağına ilişkin farklı bilgiler mevcut.
OnePlus 7'nin Snapdragon 855 işlemci, 12 GB RAM ve 256 GB hafıza bulunduran varyantının yanı sıra 8 GB RAM ve 128 GB hafızalı modelinin olacağı da daha önce sızmıştı. Şimdi bunlardan birine 5G desteği ve tazeleme hızı yüksek ekranı da koyabiliriz. Elbette daha fazlasını, OnePlus 7 tanıtıldığında öğrenebileceğiz.
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