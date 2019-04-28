OnePlus 7 Pro, 3 Kamerasıyla Onaylandı

OnePlus 7 Pro için artık son viraja girilmişken, yeni "amiral gemisi katili" için bir gizem daha ortadan kalktı!

  • Ercan Uğurlu
OnePlus 7 Pro, 3 Kamerasıyla Onaylandı

OnePlus 7 Pro için artık son viraja girildi. Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus'ın 14 Mayıs'ta tanıtmasını beklediğimiz OnePlus 7 Pro, tanıtım tarihi yaklaşırken yeni bilgilerle karşımza çıkmayı sürdürüyor. Kısa bir süre önce OnePlus 7 Pro ve OnePlus 7 Pro 5G şeklinde iki modeliyle tanıtılacağını öğrendiğimiz yeni amiral, bu kez de kameralarına ilişkin bir videoyla karşımıza çıktı.

OnePlus'ın resmi twitter hesabından yayınlanan kısa videoda, OnePlus 7 Pro'nun 3 kamerayla geleceği kesinlemiş durumda. 3'lü kamera dizilimine sahip olacak olan OnePlus 7 Pro, bazı sızıntılara göre ise 2 kameralı varyantıyla beraber tanıtılacak. Yani lansmanda 2 kameralı OnePlus 7 de görebiliriz.

3 kameralı OnePlus 7 Pro'nun kameralarına ilişkin teknik detaylar henüz kesinlik kazanmış değil. Fakat bu kameralardan birinin 48 MP ölçüsünde olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Diğer iki kamera ise 20 MP ve 5 MP şeklinde, ultra geniş açılı ve alan derinlikli fotoğraflar çekebilecek. En azından şimdilik bildiklerimiz bunlar.

Yeni OnePlus 7 modelleri, 14 Mayıs tarihinde tanıtılacak. Ancak o zamana kadar yeni bilgiler gelmeye devam edecektir.

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