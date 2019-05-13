OnePlus 7 Pro Benchmark Sonuçları Sızdı
OnePlus 7 Pro'nun benchmark sonuçları sızdı. Görünüşe göre OnePlus 7 Pro, performans anlamında "yok artık" dedirtmekten oldukça uzak!
- Ercan Uğurlu
OnePlus'ın yeni amiral gemisi OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro yakında tanıtılacak. Bu ikili için bilgiler gelmeye devam ediyor. Ancak her yeni modeliyle artık OnePlus modelleri için dillere pelesenk olmuş "amiral gemisi katili" sözü, yeni model için geçerli olmayacak gibi. Zira ortaya çıkan benchmark sonuçları bunu gösteriyor.
OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro için Geekbench benchmark sonuçlarını sızdıran Roland Quandt, sonuçları Twitter üzerinden paylaşmış. Snapdragon 855 işlemciyle üretilen OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro, Geekbench testinde özellikle tek çekirdek skoruyla rakiplerinin gölgesinde kalıyor.
3384 ve 3517 tek çekirdek puanı toplayan telefonlar, bu skorlarla, Huawei P30 Pro'yu yakalamış olsa da, Samsung Galaxy S10+ ve Xiaomi Mi 9'u geride bırakmayı başaramıyor. Telefonların çoklu çekirdek skorları ise 10494 ve 10811 puan olarak ortaya çıkmış.
OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro'nun 14 Mayıs'ta tanıtılması bekleniyor.
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