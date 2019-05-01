OnePlus 7 Pro'ya DisplayMate'ten Yüksek Puan
Tanıtılmasına günler kalan OnePlus 7 Pro, ekran konusunda iddialı olacağını bir kez daha gösterdi!
Geçtiğimiz haftalarda adı sıkça duyulan OnePlus 7 Pro'nun 90Hz'lik bir ekranla geleceğini duymuştuk. Şimdi ise OnePlus'ın CEO'su Pete Lau, ekran hakkında bazı bilgiler verdi.
Lau'ya göre OnePlus 7 Pro, ayrıntılı ekran incelemeleriyle tanınan DisplayMate'ten "A+ Üst Düzey Ekran" puanını aldı. Lau, bu puanın telefondaki "rekor kıran ekran" sayesinde elde edildiğini iddia ediyor. Ancak tazeleme oranı veya çözünürlükle ilgili bir bilgi veya doğrulama, halen yapılmadı.
Lau, ekranın renk isabeti, parlaklık, kontrast isabeti ve piksel yoğunluğu bakımından "olağanüstü derecede yüksek puan aldığını" söyledi ve bu sayede "daha iyi, daha keskin ve daha keyifli bir izleme deneyimi" sunduğunu iddia etti. Lau'ya göre ekranın renk gamını değiştirmek de mümkün olacak.
OnePlus 7 Pro'nun DisplayMate'ten aldığı iyi puanın yanında, bir de "Gözler için Güvenli" belgesi aldığı söyleniyor. VDE Test ve Sertifika Enstitüsü tarafından verilen bu ruhsat, gözler için zararlı olan mavi ışığın filtrelendiği anlamına geliyor.
Tanıtımına sadece iki hafta kalan OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro hakkında önümüzdeki günlerde yeni sızıntılar gelmesini bekleyebiliriz.
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