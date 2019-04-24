OnePlus 7, Sonunda Özellikleriyle Tamamen Sızdı!
OnePlus 7 hakkındaki sızıntılar hız kesmiyor. En sonunda OnePlus 7 Pro ve OnePlus 7 Pro 5G tüm özellikleriyle beraber ortaya çıktı!
- Ercan Uğurlu
Beklenen yeni "amiral gemisi katili" OnePlus 7 hakkındaki sızıntılar son sürat devam ediyor. Son gelen haberlere göre OnePlus 7'nin iki farklı model olarak karşımıza çıkacağını öğrenmiştik. Bunlardan biri OnePlus 7 Pro 5G, diğeri ise OnePlus 7 Pro olacak. Telefonlar 14 Mayıs'ta piyasaya sunulacak. Peki, OnePlus 7'nin teknik özellikleri neler?
Samsung_News'in paylaştığı bilgilere göre OnePlus 7 Pro 5G de, OnePlus 7 Pro da aynı ekran boyutuna ve çözünürlüğe sahip. İki telefon da 6.7 inç boyutunda bir ekranın sahibi olacak ve 3120x1440 piksel çözünürlüğü destekleyecek. Telefonun ekranına ilişkin en çok merak edilen konu ise, tazeleme hızına yönelikti. OnePlus 7 Pro ve Pro 5G'de ekran 90Hz olacak.
Her iki telefon da Snapdragon 855'ten güç alacak ancak bellek ve hafıza konusunda farklılıklar sunacaklar. OnePlus 7 Pro, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacakken, OnePlus 7 Pro 5G ise 12 GB RAM ve 256 GB hafıza ile gelecek. OnePlus 7 Pro 5G'nin ayrıca 8 GB RAM'li farklı bir varyantı da olacak.
Mavi, gri ve kahverengi renk seçenekleriyle satışa sunulacak olan OnePlus 7 Pro ve OnePlus 7 Pro 5G, 3 arka kamera ve 16 MP f/2.0 diyaframlı tek ön kamera bulunduracak. OnePlus 7 Pro 5G ile OnePlus 7 Pro'nun arka kameraları arasındaysa; 48 MP f/1.6 OIS + EIS destekli ana kamera, 8 MP f/2.4 3x Zoom yapabilen telefoto kamera ve 16 MP f/2.2 diyaframlı 117 derecelik geniş açılı kamera olacak.
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