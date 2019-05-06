OnePlus 7'de IP Sertifikası Olmayacak Ama...
OnePlus 7 modelleri su geçirmeme özelliğine sahip olacak. Ama OnePlus'tan gelen bu haber, kafaları karıştıracak cinsten...
- Ercan Uğurlu
OnePlus'ın 14 Mayıs'ta tanıtmasını beklediğimiz yeni amirali OnePlus 7 modelleri için bilgiler gelmeye devam ediyor. Bunlardan son olanı, OnePlus 7'nin suya karşı dayanıklı olup olmayacağı yönünde. OnePlus 7 için herhangi bir IP sertifikası alınmış değil. Bu sertifikaya sahip olmadan piyasaya sürülecek olan OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro modelleri, yine de suya karşı dayanıklılık gösterecek. OnePlus'un kendi YouTube kanalında paylaştığı video bunu gösteriyor.
IP sertifikası, cihazların darbelere ve suya karşı dayanıklılık ölçüsüne bağlı olarak veriliyor. Hemen yukarıdaki videoda görülebileceği gibi ise OnePlus 7, bir kova suyun içine bırakılıyor ve telefonun suya karşı dayanıklı olduğu ifade ediliyor. Ancak telefon için bir IP sertifikası alınmamış. Bunun sebebi OnePlus'a göre tamamen tüketiciyi korumak.
OnePlus'ın yayınladığı videoda verilen mesaj, cihazların suya karşı dayanıklılığını kanıtlamak amacıyla alınan sertifika, cihazların fiyatına yansıyor. Bunun yerine telefonun suya karşı dayanıklı olduğunu bir video gösteren OnePlus, aynı zamanda herhangi bir sertifika alınmadığı için, aynı zamanda OnePlus 7'nin IP sertifikası sahibi olan muadil modellere göre daha ucuz olacağına işaret ediyor.
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