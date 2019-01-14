OnePlus 7'yi İlk Kez Görüyor Olabiliriz
OnePlus 7 gerçekten buysa, ilginç bir telefon yolda demektir!
OnePlus 7, 2019'un en çok merak edilen telefonlarından biri. Telefonu OnePlus CEO'su Pete Lau'nun elinde görmenin dışında şimdiye kadar net bir biçimde görmemiştik.
SlashLeaks tarafından paylaşılan görüntüde OnePlus 7'yi gördüğümüz iddia ediliyor. Prototip halindeki telefonun ekran çerçevesi çok ince ve ön yüzünde çentik yer almıyor. Telefonun üst tarafındaki boşluk, muhtemelen kayarak çıkan ön kamera için ayrılmış. Tabi OnePlus, kamerayı ekranın içine koymanın bir yolunu bulmadıysa.
OnePlus 6'nın tanıtım tarihine bakarsak, OnePlus 7'nin mayısta tanıtılmasını bekleyebiliriz. OnePlus, telefonun Snapdragon 855 işlemciyle geleceğini doğrulamıştı. Cihazın bolca RAM ile gelmesini de beklemenizde bizce sakınca yok. OnePlus 7'de olup olmayacağını bilmediğimiz şey ise 5G. Telefonun 5G destekleyen ve desteklemeyen sürümlerini görme ihtimalimiz var.
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