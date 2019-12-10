OnePlus 8 Lite Çizimleri Sızdı

Yeni sızan çizimler, OnePlus 8'in uygun fiyatlı bir "Lite" sürümünün olacağının işaretini verdi!

OnePlus 8 Lite Çizimleri Sızdı

Yeni sızıntı, önümüzdeki sene daha ucuz bir OnePlus 8 ile tanışabileceğimizin ipucunu verdi.

@OnLeaks / 91mobiles

@OnLeaks ve 91mobiles tarafından paylaşılan çizimlerde çift arka kameralı ve delikli ön kameralı bir telefon görünüyor. Telefonun 6,4 veya 6,5 inç ekranla gelmesi bekleniyor. USB-C portuna yer veren cihazın kulaklık girişi bulunmuyor. Sızıntıya göre telefonun kalınlığı, 8,6 milimetre.

Sızıntı, teknik özellikler hakkında çok fazla şey söylemiyor. Ancak OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro'dan (tabi bu telefonlar gelirse) daha yavaş bir işlemci veya daha az RAM ile geleceği açık. İşlemci konusunda firma geri adım atmayabilir, çünkü Samsung ve Apple'ın uygun fiyatlı telefonlarında ve amiral gemilerinde bu sene aynı işlemciyi kullandığını gördük. Bunun yanında OnePlus'ın tüm telefonlarında 90Hz ekran kullanma kararı aldığı biliniyor.

OnePlus 8 Lite'ın nelerden fedakarlık edeceğini görmek için çok fazla beklemeyeceğiz çünkü OnePlus 8'lerin 2020'nin ilk yarısında tanıtılması bekleniyor.

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