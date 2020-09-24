OnePlus 8T'nin Ekran Detayları, Doğrudan Şirket CEO'su Tarafından Açıklandı

OnePlus 8T'nin yayım tarihinin 14 Ekim olarak belirlenmesinin üzerinden çok az bir süre geçmişken, telefonun ekranın detayları ortaya çıktı. OnePlus 8T ekranının detayları, doğrudan firma CEO'su Pete Lau'dan geldi. Lau, bu detayları TechRadar ile yaptığı bir söyleşi sırasında açıklamış.
Öncelikli olarak ekran boyutuna bakıldığında, Lau'nun OnePlus 8 ile aynı boyutta olan 6,55 inçlik, 120Hz akıcı ekranı doğruladığı görülüyor. OnePlus'ın daha önce de 120Hz yenileme hızına sahip olan bir telefonu vardı; bu seçenek, sadece OnePlus 8 Pro'da bulunuyordu.
Başka bir deyiş ile OnePlus 8T, 120Hz yenileme hızını sunan ve Pro olmayan ilk sürüm olacak. Bu da daha önce yayılmış olan ve telefonun daha büyük sürümünün bulunmadığını söyleyen söylentileri destekleyen bir şekilde OnePlus 8T Pro sürümünün 14 Ekim tarihinde sunulmayabileceğini öneriyor.
Lau'nun TechRadar'a söylediğine göre, 120Hz'nin yanı sıra ilk defa OnePlus 8T üzerinde 2,5D esnek panel kullanılıyor: "Normal panellere göre 2,5D esnek ekran iyileştirilmiş ışık geçiciliği sunuyor ve 1.100 nite kadar çıkabilen en yüksek parlaklığa sahip." Bu da %91,9 ekran-kasa oranına sahip olan telefonun ön yüzeyini kapsayan ekran için çok daha iyi bir görüntü sunulması anlamına geliyor.
Ayrıca bu oran (%91,9) OnePlus 8T'nin ekranının telefonda 8 Pro'dan (%90,8), 8'den (%88,7) ve kısa bir süre önce sunulan OnePlus Nord'tan (%86,7) daha fazla alan kaplayacağı anlamına geliyor. Yani telefonda çok daha zarif ve ince çıkıntılar görmeyi bekleyebiliriz.
Lau'nun söylediğine göre OnePlus 8T "endüstri genelinde mümkün olan en yüksek renk doğrulunu" sunacak. Yani her detayın doğal ve gerçeğine sadık görülmesi bekleniyor.
Ayrıca OnePlus 8T, Display Mate'in sıkı ekran testlerinden de geçerek A+ genel derecesini, yani Galaxy Note 20 Ultra, OnePlus 8 Pro ve iPhone 11 Pro Max ile aynı dereceyi aldı. Kısacası 8T'nin ekranının gerçekten üst seviye olmasını bekleyebiliriz.
TechRadar'ın 120Hz kararını sorması üzerine Lau, ekranın bir telefonda en fazla kullanılan parça olduğunu ve ekran deneyiminin genel olarak hızlı ve düzgün bir deneyime ciddi katkıda bulunması gerektiğini söyledi: "Bunu düşünerek OnePlus, OnePlus 7 Pro'da bir QHD+ 90Hz AMOLED ekranı endüstride ilk defa sundu ve bu oldukça iyi karşılandı. Şimdi de yenileme hızını premium seviyedeki OnePlus 8T için, daha da düzgün bir ekran deneyimi sunmak adına 120Hz'ye çıkarttık."
OnePlus 8 Pro'nun ekran teknolojisinin 5G'ye sahip OnePlus 8T'ye aktarılması ile beraber, 14 Ekim tarihinde bir OnePlus 8T Pro'nun ortaya çıkmayacağını anlayabiliyoruz. Bazı söylentiler 8T Pro'nun var olabileceğini önerirken, bazıları da tam tersini söylüyor ve henüz OnePlus'tan sunulacak diğer telefonlar hakkında bir bilgi gelmiş değil. Bu yüzden de Ekim ayında OnePlus 8T'nin tek başına yayımlanma ihtimali güçleniyor.
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