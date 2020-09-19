OnePlus 8T neler sunuyor? OnePlus 8T tanıtım tarihi sızdırıldı!

Hong Kong merkezli teknoloji şirketi OnePlus, son dört yıldır bir yıl içinde iki farklı telefon serisi tanıtıyor. Bu sene de bu doğrultuda tanıtılacak yeni model olan OnePlus 8T ile ilgili son sızıntı, tanıtım tarihi oldu...