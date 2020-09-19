OnePlus 8T neler sunuyor? OnePlus 8T tanıtım tarihi sızdırıldı!

Hong Kong merkezli teknoloji şirketi OnePlus, son dört yıldır bir yıl içinde iki farklı telefon serisi tanıtıyor. Bu sene de bu doğrultuda tanıtılacak yeni model olan OnePlus 8T ile ilgili son sızıntı, tanıtım tarihi oldu...

OnePlus 8T neler sunuyor? OnePlus 8T tanıtım tarihi sızdırıldı!

İnternete sızan bilgiler ve iddialara göre Hong Kong merkezli teknoloji şirketi OnePlus 8T bu yıl tanıtacak. OnePlus 8T'nin bu yılın OnePlus tarafındaki son telefon modeli olmasını bekleniyor. Fiyat ve performans olarak beğenilen OnePlus 8T tanıtımı ne zaman ve neler sunuyor?

ONEPLUS 8T TANITIMI NE ZAMAN?

OnePlus 8T'nin tanıtım tarihiyle ilgili bilgi, MySmartPrice adlı siteyle anlaşan Ishan Awargal adlı oldukça tanınmış bir kullanıcıdan geliyor. Ishan'a göre süreglelen COVID-19 pandemisi sebebiyle gecikmeler yaşanmazsa OnePlus 8T 14 Ekim'de tanıtılacak.

ONEPLUS 8T NELER SUNUYOR?

OnePlus 8 modelinden farklı olarak 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olması beklenen yeni cihaz, 6.55 inçlik bir AMOLED ekran ile karşımıza çıkacak.

4.500 mAh batarya kapasitesi ve 65 W hızlı şarj desteği ile gelmesi beklenen cihaz gücünü Snapdragon 865 modelinden alacak.

8 GB / 12 GB RAM ve 128 GB / 256 GB depolama seçenekleri ile piyasaya sürülecek olan OnePlus 8T modeli 32 Megapiksel özçekim kamerası ile gelecek.

Arka kamera diziliminde OnePlus 8 modelinden farklı olarak 5 Megapiksel makro lens ve 2 Megapiksel derinlik algılayıcı yer alacak.

4K 60 FPS ve 1080P 240 FPS çekim imkanı sunacak olan model, günümüz standartlarını fazlasıyla karşılayacak.

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