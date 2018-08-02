OnePlus ilk defa Samsung'un önüne geçti!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Korsanlar

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Robotlar ve Yapay Zekâ

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Vahşi Batı

Dinozorlar

Kayıp Şehirler

Savaş Makineleri

Nostalji: 80'ler