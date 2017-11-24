OnePlus Telefonları Project Treble'ı Desteklemiyor
OnePlus'tan gelen açıklama, Android güncellemeleri için sabırsızlanan OnePlus sahiplerini biraz üzecek...
Google'ın Android güncellemelerini hızlandırmaya yönelik projesi Project Treble, en son Android sürümüne ulaşmanızı kolaylaştırıyor. Ancak bir OnePlus telefonunuz varsa, en azından bu sene için Project Treble'den faydalanamayacaksınız.
OnePlus forumlarında gerçekleştirilen AMA oturumunda konuşan bir OnePlus yetkilisi, şu anki telefonlarının hiçbirinin Project Treble'ı desteklemediğini, gelecekte de desteklemeyeceğini doğruladı.
Yetkili, sözlerine şöyle devam etti: "Şu an Treble'ı desteklemiyoruz ve (onu) bu cihazlara getirmeyi planlamıyoruz."
OnePlus'ın bu açıklaması şaşırtıcı, çünkü Google Mayıs'ta yaptığı bir açıklamada Android Oreo ile gelen telefonların tümünün Project Treble'ı desteklemek zorunda olacağını söylemişti. Ancak OnePlus'ın en yeni cihazı OnePlus 5T bile (ne yazık ki) Android Nougat ile çalışıyor.
Treble, Android'in sadece belirli bölümlerini güncelleyerek çalışıyor ve bu esnada donanımsal bileşenlerle direkt olarak ilgilenmiyor. Bu ise normalde uzun süren güncelleme geliştirme işini kısaltıyor.
OnePlus sahiplerini üzen bu bilgi bir yana, oturumda sevindirici bir haber de paylaşıldı. Yetkilinin söylediğine göre OnePlus, Android 8.1 Oreo'yu OnePlus 5T'ye getirmek üzere aktif olarak çalışıyor. Yani Treble olmasa bile 5T'nin Oreo'ya yükselmesi çok uzun sürmeyebilir.
Zeynel A. Öztürk
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