OnePlus Telefonları Project Treble'ı Desteklemiyor

OnePlus'tan gelen açıklama, Android güncellemeleri için sabırsızlanan OnePlus sahiplerini biraz üzecek...

OnePlus Telefonları Project Treble'ı Desteklemiyor

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